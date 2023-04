L’atteggiamento di Edoardo Tavassi verso Nikita Pelizon ha suscitato un acceso dibattito tra i telespettatori di GF Vip. Ecco cosa ha detto stavolta.

Fa discutere quello che, al GF Vip, Edoardo Tavassi ha fatto e detto con Micol Incorvaia riguardo a Nikita Pelizon. L’atteggiamento del concorrente non sta piacendo affatto ai telespettatori del reality. Ma cosa avrà mai combinato stavolta Edoardo?

GF Vip: Edoardo Tavassi contro Nikita. Ecco cosa è successo stavolta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In serata, mentre parlava con Micol, Giaele e Oriana, Tavassi ha esordito con “Tutti tranquilli ma Nikita è pesante… che pesantezza“.

Lui si è ritirato a fumare insieme a Micol, con la quale ha continuato: “Mamma mia, ammazza che noia… che noia. Lei si va a imbarcare in dei discorsi in cui si incarta da sola ma poi il ragionamento se ne va a quel paese. Si va a mettere in tutti quei discorsi che alla fine perde e si dà la zappa sui piedi da solo, che tu dici ‘che devo fà?’ Ogni cosa che lei dice io le rispondo. Mi ha detto cose come ‘non sei nella mia testa’, si è dispiaciuta che io non sono andato a parlarle… sì! In puntata le dovevo parlare! Lei è un’incongruenza… ancora stiamo parlando di queste cose“.

Il motivo di questo sfogo risiede in quello che, nel loft del GF Vip, Nikita aveva detto proprio di Tavassi. Le esternazioni fatte dalla Pelizon, durante il giro di verità, sembrano aver infastidito il concorrente.

Tuttavia, il discorso di Nikita presentava un’attenzione particolare alla delicatezza e alla sensibilità necessarie per gestire situazioni già complicate per lei. A quanto pare, tutto era tranne che un attacco a Tavassi. Chi dei due ha esagerato?

Oriana e Giaele infrangono il regolamento durante l’ultima notte in casa? Nikita le pizzica e viene tolto l’audio

Un’altra questione accaduta nel corso della giornata di ieri è legata a una presunta violazione di regolamente da parte di Oriana e Giaele. In serata, mentre Nikita parlava con Milena, quest’ultima ha detto di voler andare in bagno ma di non poterlo fare perché occupato da Oriana e Giaele.

“Cosa stanno facendo? Sono lì da più di mezz’ora“, ha risposto Nikita forse facendo riferimento al fatto che secondo le regole non è possibile andare in bagno in coppia. Fatto sta che la regia ha tolto l’audio… C’entra con il discorso della Pelizon? Oppure è stata una coincidenza?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy