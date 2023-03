Il compleanno di Nikita Pelizon riporta nella casa un po’ di spensieratezza: via libera agli scherzi nella casa

Durante la giornata in cui i ragazzi hanno celebrato il compleanno di Nikita Pelizon, Alberto De Pisis si è visto costretto a scappare e rinchiudersi in magazzino.

Edoardo Tavassi e Luca Onestini avevano deciso di fargli uno scherzo e non dargli tregua ma Alberto è riuscito a scappare all’agguato.

Dopo qualche minuto, una volta uscito dal magazzino, Alberto si è messo a ballare dalla felicità. “Fosse stato tutto cosi il GF… il compleanno di Nikita ha fatto la magia” ha commentato un utente su Twitter, felice di vedere i concorrenti spensierati.

GfVip, Nikita e la mossa di judo in piscina: ecco come ha messo ‘ko’ Edoardo Tavassi

Per chiudere in bellezza i festeggiamenti, i ragazzi si sono spostati a bordo piscina, dove Nikita, con una mossa “di judo” è riuscita a non farsi spingere da sola in acqua, trascinando con sé Edoardo Tavassi.

“Voi forse non l’avete notato ma Nikita è molto forte fisicamente! Una volta l’ha preso in spalla e lui si è spaventato, e se vuoi buttarla a terra mentre ci giochi non riesci!”, “Volevano fregare Nikita fingendo di buttarsi tutti per buttare invece solo lei, ma lei riesce a trascinare Tavassi con sé… adoro” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

