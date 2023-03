Oriana Marzoli si sfoga con Luca Onestini e critica gli atteggiamenti di Nikita Pelizon

Su Twitter sta facendo il giro tra i fan del GF Vip un video in cui Oriana fa un discorso a Luca Onestini, parlando dei rapporti all’interno della casa, di Nikita e di amicizia.

“Non riesco a fare finta di niente. Adesso mi deve venire a dire che io non la sopporto perché era vicina a Daniele e adesso è vicina a te… Hai capito che cosa vuole far capire? Micol era invidiosa di Antonella per l’estetica e io adesso sarei invidiosa di lei? Che follia” ha spiegato Oriana.

“Se tocchi una persona a cui voglio bene è come se toccassi me. Sono fatta così. Mi viene spontaneo farlo. Lei vuole far passare il messaggio che Micol era invidiosa di Antonella per l’estetica e basa di nuovo tutto su quello” ha aggiunto.

Su Twitter, però, il discorso ha suscitato anche qualche critica nei suoi confronti: “Oriana è semplicemente gelosa dell’avvicinamento di Luca a Nikita. Molto immatura, sta perdendo punti” ha scritto un utente.

GfVip, Nikita cambia idea sul conto di Antonino: ecco cosa pensa davvero di lui

Intanto, Nikita ha fatto capire di aver cambiato opinione su Antonella (diventata poi sua amica) e Antonino, dicendo su quest’ultimo che “non lo immaginavo cosi profondo e anche se non abbiamo avuto rapporto l’ho apprezzato”

“È così che funziona la vita: cambi opinioni, impari cose nuove ogni giorno, analizzi, pensi e senti, cresci e diventi una persona migliore” ha commentato un utente su Twitter.