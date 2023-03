Nikita si prepara mentalmente alla fine del GF VIP e pensa a un modo carino per non far andare perse le cose accumulate dentro la casa

In vista della finale del GF VIP, i concorrenti rimasti nella casa si preparano, sistemano le loro cose e pensano a ciò che accadrà tra poco.

A tal proposito, Nikita Pelizon ha pensato a un modo per non fare andare persi tutti i ricordi accumulati in questi mesi di permanenza e ne ha parlato con Milena, che ha subito mostrato apprezzamento per la sua idea.

“Questa settimana non potremmo dare qualcosa in beneficienza per qualche associazione? Io potrei dare il mio peluche, che così qualche bambino se lo può coccolare” ha spiegato Nikita, mentre sistemava le sue cose.

Nikita e il retroscena dell’ingresso in studio: ecco cosa rivela ad Alberto

Nikita ha anche confessato ad Alberto De Pisis le sensazioni provate quando ha messo piede in studio all’annuncio di essere diventata finalista del GF VIP. La ragazza ha raccontato della felicità di vedere persone esprimerle gioia e consenso.

“Pensavo non ci fosse nessuno per me, e invece quando sono entrata ho sentito le persone chiamarmi, mi ha fatto piacere! È come se dopo 6 mesi dai dei volti alle persone che ti sostengono” ha spiegato.

