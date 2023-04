Un gesto compiuto da Nikita ha sollevato molte polemiche sui social: la controversia sta tenendo banco tra i fan del programma

Il Gf Vip 7 è terminato da alcune settimane con la vittoria di Nikita Pelizon, tuttavia non cessano le tensioni tra i concorrenti.

Questa volta, la vincitrice è finita al centro delle polemiche sui social per aver messo “mi piace” a un tweet che criticava Luca Onestini e metteva in guardia Ivana Mrazova.

Il like di Nikita ha suscitato polemiche online perché in passato lei stessa aveva ammesso di essere interessata a Luca (che attualmente si sta mostrando sui social con Ivana, con cui ha avuto una relazione durata quattro anni) e di aver sofferto dentro la casa per essersi sentita a volte illusa, a volte ferita dai comportamenti di Onestini.

Luca, dal canto suo, aveva dichiarato di voler discutere con Ivana in privato per capire se la loro storia avesse ancora un futuro, oppure no.

Edoardo Donnamaria non tornerà più a Forum? Un dettaglio insospettisce i fan

Dopo la partecipazione al GF VIP 7, molti concorrenti sono stati esclusi dai programmi di Mediaset, senza poter concedere interviste o avere altra visibilità. Anche per Edoardo Donnamaria potrebbe esserci una conseguenza pesante che riguarda il suo lavoro nella trasmissione “Forum”.

Durante la sua partecipazione al reality show, Edoardo aveva mostrato preoccupazione per l’immagine che potrebbe essere emersa di lui e per il suo lavoro al programma di Canale 5. Ciò che sta aumentando i sospetti è il fatto che abbia rimosso da Instagram la parte in cui aveva scritto di lavorare a “Forum”, facendo pensare ai fan che possa essere stato escluso dal programma a causa di quanto accaduto durante il GF VIP.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma resta il fatto che Mediaset sembra aver bannato i concorrenti dell’ultima edizione del reality show dalle sue reti televisive.

