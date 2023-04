Le dichiarazioni di Oriana sulla finale del GfVip corrispondono alla realtà? Molti utenti non ne sono convinti

Oriana Marzoli ha raccontato in un’intervista a CasaChi di essere ancora provata dall’esperienza al GF VIP 7, dove ha raggiunto il secondo posto dietro la vincitrice Nikita Pelizon.

Nonostante abbia subito fatto i complimenti alla vincitrice, Oriana ha ammesso di essersi sentita rifiutata poiché Nikita in studio, al momento della proclamazione, non le avrebbe risposto, ignorandola.

Tuttavia, la giovane ha detto di non nutrire rancore: “appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Mi sono passati tutti davanti senza considerarmi. Ma non mi interessa, alla fine si vede come sono le persone” ha spiegato.

Su Twitter, però, sono in tanti a “smontare” la teoria di Oriana. “Nikita in realtà ti ha abbracciato ma poi è arrivata Antonella che era veramente felice per la sua vittoria ed ha abbracciato lei! Più vera di così c’è solo Nikita!”, “La cosa che mi fa più ridere, è che Oriana mente sapendo di mentire”, “Nikita l’ha subito abbracciata è lei che si è subito dileguata per andare dagli spartani. Che si rivedesse i video prima di dire” hanno commentato alcuni.

Oriana rivela solo ora a cosa stava davvero pensando quando non ha vinto

Oriana ha poi rivelato a cosa stava pensando nel momento in cui ha realizzato di non aver vinto il GF VIP 7.

“Io pensavo solo a cercare Daniele, mi avevano detto che mi stava aspettando fuori” ha spiegato. “Mi sono trovata benissimo con lui, non mi sono più staccata da quando siamo usciti dal reality” ha aggiunto.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy