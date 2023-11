Scenata di gelosia al Grande Fratello? Beatrice Luzzi ferma Grecia Colmenares che stava ballando su Giuseppe Garibaldi…

Al Grande Fratello è andata in scena un momento di gelosia che ha visto protagoniste Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Ma cosa avrà mai fatto l’attrice venezuelana per far arrabbiare così tanto Bea? E perché mai la Luzzi ha rimproverato in quel modo la donna? C’è qualcosa di terribile che ha fatto riguardo a Giuseppe? E se quella che abbiamo visto in diretta non fosse stata una scenata di gelosia? Cosa sarà successo di preciso?

LEGGI ANCHE:– GF, Beatrice Luzzi e il problema con la cintura del microfono: ecco cosa le impedisce di fare

Grande Fratello: scenata di gelosia su Giuseppe da parte di Beatrice Luzzi nei confronti di Grecia Colmenares?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad un certo punto, durante la cena, è partita una musica sensuale, al ritmo della quale molte ragazze del reality hanno cominciato a ballare, strusciandosi addosso ai ragazzi. Jill lo ha fatto su Paolo Masella, Letizia su Mirko… E Grecia Colmenares su Giuseppe Garibaldi…

Il problema è che a Beatrice Luzzi la cosa non è andata giù, tanto è vero che si è avvicinata infastidita a Grecia ordinandole perentoriamente di smetterla e di alzarsi…

Sarà stata davvero una scenata di gelosia? I commenti dei telespettatori

Nel frattempo, sui social, in tanti fanno notare l’assurdità di quel momento. C’è chi chiede di contestualizzare, poiché Bea si era già allontanata infastidita, dicendo che Grecia stava esagerando con le sue movenze su Giuseppe. Tanto è vero che qualcuno ha addirittura pensato che quello di Bea fosse un modo per “tutelare” la Colmenares, che appariva forse troppo volgare (anche perché forse Grecia aveva bevuto troppo)…

Qualcun altro invece ritiene assurdo il fatto che la stessa Beatrice abbia spesso parlato di libertà di coppia, nonché di ballare con chi si voglia ai tempi della polemica su Angelica, contraddicendosi ora sulla questione.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy