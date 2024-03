La mamma di Greta Rossetti non piace ai telespettatori del Grande Fratello: le critiche non mancano dopo la sua apparizione.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, uno dei momenti più discussi è stato l’ingresso in scena di Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, tra le concorrenti protagoniste del reality show di casa Mediaset. Nei giorni precedenti, i riflettori erano stati puntati sulle critiche pesanti espresse dalla donna e da Joseph, fratello di Greta, nei confronti di Sergio D’Ottavi, reo di essersi avvicinato troppo alla figlia. Queste accuse, veicolate attraverso i social, avevano sollevato un polverone di polemiche, tanto che la madre di Greta era arrivata persino a confrontarsi in modo acceso con lo staff dello stesso D’Ottavi. Tuttavia, durante la diretta televisiva, è accaduto qualcosa di inaspettato: Marcella ha improvvisamente cambiato tono e atteggiamento. Tuttavia, nonostante il suo improvviso mutamento, i telespettatori sui social non hanno risparmiato critiche feroci nei confronti della donna, contro la quale si è alzato un vero e proprio polverone.

Grande Fratello: la figuraccia della mamma di Greta?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo visto in scena Marcella, la mamma di Greta Rossetti.

Negli ultimi giorni si è parlato molto delle critiche che lei e Joseph – fratello di Greta – hanno lanciato nei confronti di Sergio D’Ottavi, che sta cominciando una timida relazione proprio con la Rossetti. Il messaggio passato sui social era che Sergio fosse opprimente e addirittura molesto nei confronti di Greta.

La mamma di Greta, da parte sua, era addirittura arrivata a una sorte di “lite” con lo staff di D’Ottavi, intervenuto per cercare di recuperare quella che secondo molti è stata una vera e propria campagna contro Sergio.

Ebbene, intervenuta in diretta durante la puntata, sembra essere tutto magicamente cambiato.

“Io fuori ho fatto un casino, non mi vergogno a dirlo, perché fuori vedi un’altra cosa”, ha detto la donna, mostratasi felice per la nuova relazione della figlia, stupendo tutti.

Diciamo che però Marcella non ne è uscita bene. Tra un “Marcella Bonifacio vince a mani basse il premio di peggior mamma di sempre” e un “La mamma così toxic che insulta la figlia in diretta nazionale” c’è chi scrive “Non commento la mamma di Greta se no rischio una denuncia“.

Gaffe di Alessio Falsone su Marcella Bonifacio: ecco cosa dice sulla sua età

Nel frattempo in molti hanno notato anche la gaffe di Alessio Falsone che ha chiesto a Greta l’età della mamma, ipotizzando che la donna avesse 52-55 anni.

“Ne ha 48“, ha scritto un telespettatore. Che ha aggiunto: “Pensa Marcella con tutti soldi che ha buttato per rifarsi per poi sentirsi dare 55 anni da Falsone“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy