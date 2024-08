Ci sarà uno tiktoker napoletano tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello? E, se sì, di chi si tratta? Lo dice il diretto interessato…

In queste ore si sta discutendo molto sul cast del prossimo Grande Fratello, nel quale è assai probabile che rivedremo la formula già vista nella scorsa edizione, con la presenza di nip e vip insieme nella casa più spiata d’Italia: tra loro potrebbe esserci anche un celebre tiktoker napoletano… ma di chi si tratterà mai? A lanciare la bomba è stato direttamente lui sui social, rivelando che sarà nel cast di una trasmissione Mediaset, senza però fare direttamente il nome del programma al quale parteciperà… Non ci resta dunque che andare a scoprire di chi si tratta e, soprattutto, se sarà davvero vero che oltrepasserà la porta rossa per prendere parte all’edizione 2024-2025 del più celebre dei reality show della televisione italiana.

Grande Fratello: tra i concorrenti anche uno tiktoker napoletano?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il prossimo Grande Fratello comincerà a settembre e, tra i rumors sul nuovo cast, c’è chi dice che ci sarà anche uno tiktoker napoletano.

Il nome è quello di KekkoNapoli29, piuttosto celebre sul social network cinese…

In un video, ha parlato della possibilità lui stesso, dicendo ai suoi follower: “Vi devo dire una cosa bellissima, visto che mi amate, mi volete bene e mi seguite: a fine settembre, inizio ottobre – diciamo forse perché non voglio sbilanciarmi perché l’uocchie so’ peggio d’e scuppettate, lo sapete – mi vedrete a Canale 5 in prima serata, con un bellissimo programma. E come tiktoker napoletano è stato scelto solo KekkoNapoli“.

Poi ha aggiunto: “Mo non fate una polemica, tutti voi tiktoker di Napoli, che volete venirmi contro. Si vede che il mio personaggio è adatto per questo programma. L’emozione è tanta, sono felice e ci tenevo a dirvi questa cosa“.

La verità è che il nome del programma al quale parteciperà non l’ha fatto, anche se i tempi coincidono, dato che la nuova edizione del GF dovrebbe cominciare dopo il 16 settembre.

In alternativa, in molti hanno pensato che KekkoNapoli29 possa diventare parte del cast fisso della nuova edizione di Avanti un altro!, sulla quale non si conosce ancora ufficialmente la data anche se sappiamo che si farà… Lo scorso maggio, subito dopo la fine del programma di Paolo Bonolis, sono stati infatti avviati i nuovi casting…

GF, Enzo Paolo Turchi: ‘cosa gli ha vietato di fare Carmen Russo nella casa’

Nel frattempo, tra rumors e voci di corridoio, arriva anche la prima conferma sul nuovo Grande Fratello, ma non è uno tiktoker napoletano, bensì il celebre ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi.

A Nuovo Tv ha praticamente detto che ci sarà, dicendo anche qualcosa su Carmen Russo che, a quanto pare, gli avrebbe già vietato categoricamente di guardare le altre donne che saranno con lui nella casa…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy