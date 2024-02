Al Grande Fratello, Perla fa un errorino di congiuntivo, si corregge ma sbaglia ancora una volta. Ecco cosa ha detto in diretta.

Il rapporto tra Perla Vatiero e il congiuntivo non è dei migliori. La concorrente del Grande Fratello ha commesso più volte delle gaffe lessicali nel corso della sua partecipazione al reality show di Casa Mediaset ma quello che si è visto nel corso della puntata di ieri ha dell’incredibile: Perla prima ha sbagliato un congiuntivo, poi si è corretta ma tragicamente lo ha sbagliato di nuovo. Inutile dire che mentre i suoi detrattori la prendono in giro sui social per questa sua ennesima gaffe, i suoi fan la difendono a spada tratta imputando tutto all’emozione. Quale sarà la verità a riguardo? Noi non lo sappiamo, ma non ci resta che andare a vedere quello che è successo durante l’ultima puntata serale in diretta con tutta Italia!

Grande Fratello: Perla sbaglia il congiuntivo, si corregge e sbaglia ancora!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, durante l’ennesimo confronto con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha sbagliato un congiuntivo facendo impazzire i telespettatori del reality show.

La concorrente, esprimendo il suo punto di vista sul suo rapporto con Alessio Falsone, ha commesso uno scivolone di non poco conto: “Comunque ehm… mi sto comportando come mi avrei comportato a prescindere perché…”

Nulla da temere: Perla si è subito corretta. Peccato che lo abbia fatto in modo altrettanto sbagliato, riprenendo la frase dicendo “mi sto comportando come mi avessi comportato“.

Inutile dire che in tanti, sui social, la stanno prendendo in giro, tra un “Ma non è laureata? Voglio sapere chi lo ha accosentito!” e un “Ci sono stranieri da pochi anni in italia che parlano meglio di lei“. E c’è chi dice: “Ok che non bisogna giudicare, ma questo è troppo!”

I suoi fan, dall’altro punto di vista, la stanno difendendo imputando l’errore all’emozione… Quale sarà la verità?

