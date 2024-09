Grande Fratello: arriva la prima censura della nuova edizione del reality show. Cosa è successo nel cuore della notte?

La nuova edizione del Grande Fratello è cominciata ufficialmente su Canale 5 ma, nell’edizione già entrata nei record per la squalifica più veloce di sempre, è già arrivata anche la prima censura dell’anno. Durante la notte, infatti, mentre i nuovi ragazzi della casa più spiata d’Italia erano intenti a parlare in veranda di “rasature intime”, c’è stato quello che probabilmente è stato il primo intervento censorio da parte della regia… Ma per quale motivo il Grande Fratello ha deciso di intervenire? I concorrenti stavano davvero esagerando con l’argomento? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo davvero.

Grande Fratello: prima censura della stagione. Cosa è successo nel cuore della notte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella prima notte della nuova edizione del Grande Fratello, Luca Giglioli era in veranda a parlare con i coinquilini, tra i quali Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Sheila.

Il gruppo discuteva del fatto che potessero esserci delle telecamere in bagno.

Tra le altre cose, Luca ha detto: “Quello che mi preoccupa è l’intimità, a partire dalla rasatura fino a lavarsi i denti“. E Jessica: “La rasatura de che?”

E lui: “Parti intime. Io da quando ho sedici anni, ogni due giorni mi piace pulito. Come faccio? Lo so che non mi serve qua…”

In quel momento, tuttavia, la regia ha staccato i microfoni e non si è sentito più nulla…

Nel frattempo, potrebbe anche scattare subito una nuova squalifica al Grande Fratello, ai danni di Luca Giglioli.

Il parrucchiere emiliano, infatti, a un certo punto ha nominato la divinità, seguendone il nome con un “bono” e non con una bestemmia.

Ad ogni modo, sono in tanti a scommettere che sarà lui il primo a finir fuori dalla casa del Grande Fratello per squalifica…

I precedenti non mancano. Nel 2020, Paolo Brosio disse la stessa identica frase ma non fu squalificato. Difficile dunque che stavolta possa accadere qualcosa di simile.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy