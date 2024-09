Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sorprende tutti con una scena hot sotto la doccia che ha scandalizzato Jessica Morlacchi

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata ma non mancano già gli episodi che fanno discutere e sorridere.

Lorenzo, la doccia e la battuta di Jessica

Lorenzo Spolverato è stato protagonista di una scena hot in piscina, attirando l’attenzione dei telespettatori sui social. In casa Jessica Morlacchi, che stava parlando con lui, ha commentato il gesto con una frase ironica: “Ma non è meglio il bidet per quello?“. Lorenzo ha risposto che non si era accorto della presenza del bidet nel bagno della casa e Jessica ha commentato: “Ma mica stiamo a Parigi, ci sta, è in bagno!”.

Lorenzo e Jessica: una coppia tutta da ridere?

Nato a Milano nel 1996, Lorenzo ha 27 anni ed è attualmente un modello. Ha lavorato in vari settori prima di entrare nel mondo dello spettacolo, facendo il cameriere, sommelier, bodyguard e animatore nei villaggi turistici. Jessica Morlacchi ha subito mostrato interesse nei suoi confronti, e il siparietto a bordo piscina ha scatenato i commenti su X.

‘Pensavo che il chirurgo mi sistemasse, invece…’: cosa svela Jessica Morlacchi sui ritocchini che ha fatto

In passato, Jessica Morlacchi aveva parlato dei suoi interventi di chirurgia estetica durante la sua ospitata a “La Volta Buona” con Caterina Balivo. Durante la trasmissione, aveva fatto una confessione ironica riguardo al suo aspetto fisico, ammettendo di aver fatto un “passaggetto dal chirurgo“. Jessica ha dichiarato apertamente: “Diciamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggetto dal chirurgo”.

Anche nella casa del GF, l’ex cantante dei Gazosa ha voluto essere sincera con il pubblico e i suoi compagni di avventura, affermando di aver scelto la chirurgia estetica per sentirsi più sicura e a suo agio con se stessa. Ha anche scherzato su questa decisione, pensando che “il chirurgo mi sistemasse”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy