Momenti di paura al Grande Fratello per un malore occorso in diretta a Pamela Petrarolo: cosa è successo e come sta ora.

Caos e momenti di paura al Grande Fratello per Pamela Petrarolo, che ha avuto un malore in diretta. Durante il daytime del reality show di Casa Mediaset, la Non è la Rai si è sentita male durante un massaggio rilassante che le ha fatto Shaila Gatta, facendo così scattare l’allarme sia tra i coinquilini della casa più spiata d’Italia che tra i telespettatori che si sono trovati attoniti di fronte alla scena. Ma cosa sarà mai successo alla concorrente del Grande Fratello? Quale sarà mai stata la causa del suo malore? E, soprattutto, come sta adesso? Andiamo a scoprire insieme cosa è successo durante la giornata di ieri.

Grande Fratello: il malore di Pamela Petrarolo fa spaventare tutta la casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Shaila Gatta ha voluto praticare un massaggio rilassante a Pamela Petrarolo che, durante l’atto, ha accusato un malore.

La donna ha esclamato “sento che mi sta risalendo il pollo col riso“, forse perché aveva lo stomaco schiacciato. Subito dopo ha avuto quello che è sembrato un mancamento.

Immediatamente, i coinquilini sono accorsi, facendola sedere e mettendole le gambe in alto. Subito dopo, invece, hanno fatto capannello intorno a lei, aiutandola con esercizi di respirazione e mettendosi a sua disposizione.

Solo tanta paura per Pamela, dato che poi tutto è sembrato tornare alla normalità.

Non è la Rai nella bufera. Il gesto sul corpo di Ilaria Clemente scatena polemiche

Purtroppo, sia Pamela Petrarolo che la sua collega Ilaria Galassi, al di là del malore della prima, rischiano grosso per un commento su Ilaria Clemente.

Le Non è la Rai l’hanno nominata durante l’ultima puntata ma, parlando di lei in giardino, quando la Galassi ha detto “L’amica tua è saggia“, Pamela ha risposto con un “Sì ma anche…” e ha mimato un corpo formoso…

Che il gesto venga giudicato da body shaming? In realtà non hanno fatto direttamente il nome della Clemente, ma sul web tanti telespettatori si sono ribellati… C’è anche chi dice che il gesto di Pamela non si riferisse a un corpo formoso ma alla pesantezza della situazione… Cosa succederà?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy