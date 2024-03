Frase shock di Alessio Falsone al Grande Fratello: quelle parole potrebbero costargli una squalifica! Cosa ha detto?

Alessio Falsone è finito suo malgrado al centro di numerose richieste di squalifica da parte dei telespettatori del Grande Fratello. Il motivo è semplice: il concorrente del reality show di casa Mediaset ha suscitato l’indignazione del popolo del web a causa dei suoi ripetuti comportamenti ma anche di una sua dichiarazione che non poteva certo lasciare indifferenti. Andiamo a scoprire cosa è successo.

LEGGI ANCHE:– Gf, Beatrice Luzzi smaschera Anita: ‘usi le mie stesse parole’. Ecco cosa ha detto

Grande Fratello: richiesta di squalifica per Alessio Falsone? Cosa ha detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alessio Falsone sta attirando su di sé numerose richieste di squalifica da parte dei telespettatori del Grande Fratello. Il motivo è semplice: il concorrente ne ha dette diverse che stanno facendo arrabbiare il popolo del web…

A coronare il tutto c’è una affermazione che si è fatto sfuggire ieri pomeriggio: “E così e così, non mi rompere il ca..o, sei una mong..a, per dirti“.

Dopo cinque minuti è stato chiamato in confessionale, ma nel frattempo in tanti stanno invocando provvedimenti. Tra un “Non dico di squalificarlo ma almeno un rimprovero ogni tanto non guasterebbe” e un “nel 2024 la gente non capisce ancora che utilizzare termini legati alla disabilità per offendere è simbolo di discriminazione ed abilismo, ma d’altronde da un soggetto del genere non potevo aspettarmi altro“, c’è chi addirittura fa l’elenco: “4 bestemmie, informazioni da fuori, minacce e ora questo, cosa stanno aspettando, che tira un pugno così completiamo tutto?”

Cosa succederà adesso? La squalifica per Alessio è davvero qualcosa di possibile?

Alessio contro Perla: le uscite fuori luogo insospettiscono il pubblico. Cosa c’è sotto?

Nel frattempo, le uscite di Alessio contro Perla sono diventate abbastanza pesanti. Tra un “io ho la coscienza fresca e limpida, fai il ca..o che vuoi e non lo dire a me. Se vuoi dirmi qualcosa me lo dici, non fai giochetti del ca..o. Mica c’ho 12 anni?” E ancora: “Perché non guardi in faccia alle persone quando parli?”

In molti hanno pensato che ce l’abbia in qualche modo con Perla o che stia cercando apertamente la litigata… Sarà vero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy