Guenda Goria in dolce attesa mostra le foto con il pancione insieme alla mamma, Maria Teresa Ruta. Ma c’è chi nota uno strano dettaglio.

Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano sono in attesa del loro primo figlio che dovrebbe nascere quest’estate: la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è oramai agli sgoccioli della sua gravidanza, tanto da aver postato sui social una nuova serie di fotografie con il pancione insieme alla mamma. Tuttavia, nel carosello Instagram che ha pubblicato molti utenti hanno notato un dettaglio, un qualcosa che manca. Ma di cosa si tratterà mai? E per quale motivo in molti stanno polemizzando su quelle fotografie? Non ci resta che andare a scoprire insieme che cosa non sta convincendo il popolo del web.

Guenda Goria mostra le foto del pancione insieme alla mamma Maria Teresa Ruta: i follower notano un dettaglio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Guenda Goria è in attesa del suo primo figlio, tanto che ha pubblicato alcune foto con il pancione insieme alla mamma, Maria Teresa Ruta.

Le foto sono tenerissime, con la mamma che abbraccia il pancione della figlia. Tuttavia, basta scorrere i commenti per rendersi conto che in tanti hanno notato un dettaglio.

C’è chi scrive “Scusa se ti chiedo questa cosa ma perché le foto con il pancione fai con tua mamma è non con tuo marito” e chi “Ma ci stava meglio il marito li“.

In effetti, l’assenza di Mirko Gancitano dalle foto a molti è parsa sospetta. Anche se, in realtà, nelle scorse settimane di foto con il pancione insieme a lui Guenda ne ha pubblicate diverse, comprese quelle del matrimonio dello scorso maggio… che in molti se le siano perse?

Guenda presto mamma: le ‘particolari’ raccomandazioni di Maria Teresa Ruta

Foto con il pancione a parte, Guenda Goria ha rivelato quali sono le raccomandazioni che le ha fatto la mamma, Maria Teresa Ruta. Anzi, a farlo è stata direttamente la conduttrice che ha detto cose come “Mi raccomando Guenda, rispettiamo ciò che ha detto il medico, niente frittura“.

Anche perché, la figlia aveva ripreso una tavolata sulla quale erano presenti vari fritti… Avrà rispettato i consigli della mamma e dei medici?

Photo Credits: Kikapress