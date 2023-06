Chanel Totti in studio per l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi: ecco cosa ha notato il pubblico sulla figlia di Ilary Blasi.

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, che ha visto Marco Mazzoli di Radio 105 trionfare in finale, in tanti hanno notato una presenza in studio: Chanel Totti, figlia dell’eterno capitano giallorosso e di Ilary Blasi, conduttrice del reality show di casa Mediaset. Ebbene, in molti hanno notato una serie di dettagli su di lei, soprattutto personali. Ma cosa si è scoperto su Chanel? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE :– Temptation Island, quel retroscena su un fidanzato prima dell’inizio del programma: cosa si è scoperto

Chanel Totti a L’Isola dei Famosi: cosa si scopre sulla ragazza inquadrata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chanel Totti ha 16 anni e, come fatto settimane fa dal fratello maggiore Cristian, ha deciso di andare a vedere dal vivo una puntata de L’Isola dei Famosi per supportare sua madre, Ilary Blasi.

La ragazza si è quindi presentata in studio con indosso un abito bianco con strass e scollatura a cuore ma, quello che in molti hanno notato è che accanto a lei c’era il fidanzato, Cristian Babalus, tiktoker e imprenditore romano.

C’è chi però di dettaglio ne ha notato un altro: la Chanel vista in tv è totalmente differente da quella che siamo abituati a vedere su Tiktok. Tanto che molti non l’avevano nemmeno riconosciuta. Il motivo risiede nel fatto che la ragazza utilizza tantissimo i filtri e che, quindi, in generale sembra totalmente un’altra persona.

C’è chi addossa la colpa al trucco troppo pesante che le hanno messo… Fatto sta che sulla questione ha scherzato Ilary Blasi che, nelle sue Instagram Stories, ha inquadrato Chanel mentre era seduta in postazione make-up, con tanto di didascalia “mi ha rubato il posto“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset