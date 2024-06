Aras Senol vince l’Isola dei Famosi ma non bacia la sua fidanzata durante la diretta: qual è il motivo?

Aras Senol è il vincitore dell’edizione 2024 dell’Isola dei famosi e, poco prima di essere nominato vincitore, ha ricevuto una bellissima sorpresa: la sua fidanzata Eylul gli ha fatto visita, nascosta all’interno di una cassa ma in molti hanno notato che tra i due non c’è stato un bacio. Il momento, pertanto, ha fatto piuttosto discutere i telespettatori ma in molti non sanno che esiste un motivo ben più profondo dietro il mancato gesto dell’attore di Terra Amara che, comunque, nel momento in cui si è trovato di fronte alla sua compagna è scoppiato in lacrime, stringendola in un abbraccio meraviglioso.

Isola dei Famosi: Aras Senol incontra la fidanzata ma tra i due niente bacio in diretta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Prima di vincere l’Isola dei Famosi, Aras Senol ha ricevuto una delle sorprese più dolci di questa edizione del reality: l’attore ha potuto riabbracciare la sua fidanzata, Eylul Sahin.

Per farlo, Aras ha dovuto arrivare a nuoto da un’isola all’altra, trovandola nascosta all’interno di una cassa. Tra i due c’è stato un abbraccio lungo e intenso, condito da lacrime e commozione. Tuttavia, in molti hanno criticato il momento perché non c’è stato un bacio (anche se in realtà Aras gliene ha dato uno sulla fronte).

A dirla tutta, al di là delle critiche, si tratta di un dettaglio fortemente connaturato alla cultura turca. Basta guardare una soap come Terra Amara per scoprire che non ci sono mai scene esplicite, né baci appassionati e particolarmente intensi. Il motivo è dovuto al forte conservatorismo della cultura turca, dove la pubblica ostensione dell’affetto è generalmente disapprovata.

Ad ogni modo, Aras ha dato ad Eylul un bacio sulla fronte, un gesto che non sarà di passione ma che trasmette un sentimento più complesso e più sincero: la premura e la protezione dell’altra persona.

Il fatto che in Turchia si vedano poco le scene di passione è dimostrato da quello che accadde alla soap Love is in the air che, qualche hanno fa, dovette pagare una multa salatissima.

Una scena, in cui due personaggi fanno un bagno insieme in una vasca idromasssaggio e poi una doccia a due, è stata multata in quanto “contraria al codice morale” e per il suo essere “troppo erotica“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset