Come ha fatto Helena Prestes a capire che tutti l’avevano votata? Alcuni utenti sui social hanno notato un particolare durante le nomination in palapa

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la diretta, sono accaduti diversi eventi significativi.

È stato eliminato Gian Maria Sainato, che ha lasciato Playa Palapa per raggiungere l’Isola di Sant’Elena, dove si trovava Christopher Leoni. Nathaly Caldonazzo, invece, è tornata nel gioco sulla spiaggia principale. È stato poi proclamato il nuovo leader della settimana, che è Marco Mazzoli, il quale ha ricevuto la collana di leader.

Alla fine della puntata, sono state annunciate le nomination. Helena Prestes è stata nominata dal gruppo, e, durante il suo turno alle nomination ha mostrato il suo disappunto, affermando: “Tutti mi hanno votato”, ma come faceva a saperlo?

Secondo alcuni utenti sui social “Helena ha notato che le sue foto erano poche, quindi ha capito che era stata votata quasi da tutti, visto che dopo la foto va bruciata”. Il leader Marco Mazzoli ha infine scelto di nominare Pamela Camassa e Fabio dei Jalisse.

Nuova gaffe di Ilary Blasi, Alvin: ‘cambiate quelle bottigliette!’

Intanto, in Honduras, l’inviato Alvin continua a dover fare i conti con le gaffe di Ilary Blasi. L’ultima riguarda la prova ricompensa, per la quale la conduttrice era pronta a dare il via senza che Alvin avesse ancora spiegato il meccanismo del gioco.

“Il via lo darei io dopo aver spiegato la prova perché se no qua non sanno cosa fare! Non so cosa vi è successo in studio, ma cambiate quelle bottigliette! Dovete prendere le gocce, ma quelle giuste!” ha esclamato Alvin.

Foto: Ufficio stampa Mediaset