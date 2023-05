La nuova linea editoriale di Mediaset apprezzerà le battute di Paolo Noise e Marco Mazzoli all’Isola dei famosi?

All’Isola dei Famosi, le battute di Paolo Noise e Marco Mazzoli in diretta tv fanno discutere, soprattutto considerando la nuova linea editoriale delle trasmissioni targate Mediaset.

Durante il collegamento per le nomination con lo studio, Paolo Noise si è lasciato sfuggire alcune confidenze sul suo passato in un modo piuttosto “colorito”, spiegando che a salvarlo dal baratro nel momento di maggiore successo sarebbe stato non l’amore, come suggerito da Vladimir Luxuria, ma “più la vagina”.

Tra chi difende la spontaneità del conduttore radiofonico e chi invece teme un provvedimento disciplinare per i toni scurrili, c’è Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe imposto una nuova linea ai reality show delle sue reti, caratterizzata da poche parolacce, zero volgarità, liti ridotte all’osso e toni contenuti. L’obiettivo sarebbe proprio quello di ridimensionare il trash e punire qualsiasi comportamento scorretto con la squalifica.

Orietta Berti, intervistata da Libero Quotidiano (e confermata come opinionista per la prossima edizione del GF Vip) ha dichiarato che le nonne e le madri di famiglia incontrate durante i suoi viaggi in treno hanno dato dei giudizi che potrebbero aver suggerito a Pier Silvio di dare un po’ più di disciplina ai concorrenti.

Vladimir Luxuria svela come stanno le cose tra Ilary Blasi ed Enrico Papi: lo dice senza peli sulla lingua

Intanto, Vladimir Luxuria ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, dicendo la sua sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi e facendo alcune battute su Francesco Totti, Ilary Blasi e Bastian Müller.

Mentre parlavano, scherzosamente le è stata fatta notare una voce che circolava riguardo alla sostituzione di Enrico Papi con Bastian, il fidanzato attuale di Ilary Blasi. Vladimir Luxuria è stata al gioco con una battuta spiritosa, sostenendo che in realtà “è stato Totti a essere sostituito da Bastian”.

L’opinionista ha anche smentito le voci riguardanti le presunte tensioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi, che erano circolate prima dell’inizio del programma, affermando di non essere a conoscenza di alcun conflitto tra i due.

Foto: Ufficio stampa Mediaset