I concorrenti della tribù delle coppie avrebbero già infranto le regole e lo spirito dell’isola ha già applicato il primo provvedimento

All’Isola dei famosi 2023, i naufraghi avrebbero già infranto una delle regole del gioco: durante l’accensione del fuoco, infatti alcuni componenti della tribù degli “Accoppiados” si sono fatti aiutare da membri di altre tribù.

Questo comportamento è stato vietato e la regola era stata chiarita da Ilary Blasi durante la prima puntata del reality. Di conseguenza, i naufraghi hanno ricevuto una pergamena che comunicava loro la punizione e la decisione del cosiddetto “Spirito dell’isola”: ovvero lo spegnimento immediato del fuoco.

Nonostante le proteste di alcuni concorrenti che hanno cercato di giustificarsi, le immagini della regia avrebbero dimostrato la palese violazione del regolamento.

Il gesto dei naufraghi contro il provvedimento: ecco cosa ne hanno fatto del foglio di carta

In prima battuta, i naufraghi non hanno accettato la decisione della produzione, rispedendo in un certo senso al mittente le accuse.

I concorrenti hanno infatti bruciato il comunicato nel fuoco, usando proprio il pezzo di carta per alimentare il fuoco che ha causato il provvedimento stesso.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset