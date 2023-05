La produzione dell’Isola dei Famosi svela i segreti dietro il reality, parlando anche dei compensi dei naufraghi ma non solo

La produzione di Banijay Italia ha rivelato alcuni dettagli interessanti sull’Isola dei famosi 2023 in un’intervista concessa a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Sono stati svelati segreti riguardanti la cura della salute dei naufraghi, il loro compenso e cosa sono autorizzati a portare sull’isola. Lo staff medico che assiste i partecipanti al reality è composto da un responsabile medico, uno psicologo, quattro medici e tre infermieri.

I concorrenti devono sottoporsi a esami medici settimanali, dopo i quali viene valutato se le loro condizioni fisiche consentono loro di continuare a vivere in una situazione di privazione di cibo o se devono abbandonare il gioco.

La parte più interessante riguarda senza dubbio il compenso dei concorrenti, che viene aumentato settimanalmente in base al tempo trascorso sull’isola: più settimane rimangono, più guadagnano. Tuttavia, in caso di ritiro anticipato, è prevista una penale che comporta una riduzione del compenso. Il vincitore riceverà 100.000 euro in gettoni d’oro, e la metà sarà devoluta in beneficenza, come accade ogni anno.

Il Corriere dello Sport, invece, ha riportato le dichiarazioni di Ivan Rota che su Dagospia ha parlato di cachet per ogni naufrago: ogni concorrente riceverebbe tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre più alte.

Isola dei Famosi, accuse di favoritismo e la battuta che fa vacillare Ilary

Intanto, emergono nuove lamentele di favoritismo nei confronti di Marco Mazzoli. Durante l’ultima puntata, si sono verificate ben due sorprese in favore del conduttore radiofonico, mentre gli altri partecipanti non hanno ricevuto alcuna attenzione, tranne una piccola sorpresa riservata a Luca Vetrone e Cristina Scuccia. Il pubblico si sta quindi interrogando sul fatto che Mazzoli possa ricevere un sostegno eccessivo dalla produzione ed essere in qualche modo il vincitore già annunciato di questa edizione.

Sempre durante l’ultima puntata, Ilary Blasi ha commentato il doppiopetto blu indossato da Enrico Papi dicendo: “Sembri vestito come un ufficiale della marina“. In quel momento, consapevolmente, Papi ha risposto: “Sì, è vero, sembro un po’ il Capitano… ops, scusa!”, facendo un velato riferimento all’ex marito di Blasi, Totti. A quel punto, Ilary è entrata nel gioco e, divertita, ha commentato: “Va bene, Enrico, mi piace, mi piace… Effettivamente subivo un po’ il suo fascino, vedi? C’era qualcosa!”.

Foto: Ufficio stampa Mediaset