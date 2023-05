Sull’isola che ospita i naufraghi del programma tv è il momento di strani avvistamenti inspiegabili: sarà mica colpa della fame?

Durante la notte, sull’Isola dei Famosi alcuni naufraghi avrebbero avvistato un essere luminoso che si muoveva tra gli alberi.

Christopher Leoni ha raccontato di aver visto un animale brillante sulla collina sopra la spiaggia, mentre Alessandro Cecchi Paone ha confermato di aver visto un omino giallo luccicante.

Entrambi hanno escluso la possibilità che si trattasse di un essere pericoloso e Paone ha dichiarato di non avere strumenti scientifici per identificarlo con precisione.

Tuttavia, la presenza di uno dei cameraman dotato di torcia intento a muoversi, in quello che in queste settimane è di fatto un set televisivo immerso nella natura, non può essere del tutto esclusa.

Alessandro Cecchi Paone ha espresso la sua incredulità riguardo alla presenza luminosa e ha sottolineato che secondo lui non poteva trattarsi di un cameraman.

Intanto, tutto è pronto per la nuova puntata in diretta dagli studi della trasmissione, dove la compagna di Marco Mazzoli non sarà presente. Lui e Paolo Noise riceveranno infatti una sorpresa: le loro mogli Stefania Pittalunga e Stefania Caroli sbarcheranno a Cayo Cochinos.

Pittalunga avrà anche la possibilità di ricevere la proposta di matrimonio che aspetta da Mazzoli. Inoltre, Caroli sarà presente per fare un regalo al marito e controllare le sue condizioni di salute dopo il malore che ha avuto di recente.

In una precedente puntata, Mazzoli ha rivelato che la sua moglie desidera un matrimonio vero e proprio, promettendo di organizzarlo al termine dello show.

