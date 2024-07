Valentina Ferragni ha incontrato Garance Authié, la nuova fiamma di Fedez, durante una sfilata di moda a Forte dei Marmi. Ecco come ha reagito

Il mondo del gossip è in fermento, e questa volta al centro delle attenzioni ci sono Valentina Ferragni e la nuova fiamma di Fedez, Garance Authié. L’incontro tra le due è avvenuto in un contesto inaspettato e piuttosto pubblico: la passerella di una sfilata di moda.

Valentina, sorella minore di Chiara Ferragni, si trovava a Forte dei Marmi per assistere alla sfilata di Marciano by Guess. Tra le modelle che hanno sfilato, c’era Garance Authié. La situazione era già di per sé delicata, considerando i rumor secondo cui non scorrerebbe buon sangue tra Fedez e Valentina Ferragni. L’incontro ha quindi generato un’attenzione particolare da parte del pubblico e dei media.

Secondo quanto riportato sui social, Garance ha sfilato davanti a Valentina e Veronica Ferraro, amica stretta di Chiara Ferragni. La faccia di Valentina durante il passaggio di Garance non è passata inosservata, diventando rapidamente virale sui social media. Nonostante ciò, Valentina ha mantenuto un comportamento professionale e non ha lasciato trasparire particolari emozioni o reazioni plateali.

Il gossip si è infiammato ulteriormente quando Vanity Fair ha confermato che la frequentazione tra Fedez e Garance prosegue a gonfie vele. I due sono stati avvistati insieme in vacanza a Saint Tropez, a bordo di uno yacht in compagnia di amici.

Dov’era Fedez mentre la sua nuova fiamma sfilava davanti a Valentina Ferragni: le stories su Instagram

Fedez, intanto, è impegnato nel lancio del suo nuovo singolo: “Rosalia”, in collaborazione con Taxi B, prodotto da Razihel. Dalle sue stories su Instagram si deduce che sia a Porto Cervo. Nella villa in cui sta soggiornando non manca nemmeno il suo fedele amico a 4 zampe, Silvio, un cucciolo di Golden Retriever.