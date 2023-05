Polemica su Luca Onestini: la sponsorizzazione che compare nelle sue stories non piace al pubblico per i riferimenti al maltempo.

In questi giorni di emergenza meteorologica in cui Marche ed Emilia Romagna si stanno ritrovando ad affrontare un’alluvione senza precedenti, sta facendo molto discutere un gesto di Luca Onestini: l’ex concorrente del GF Vip, infatti, è finito al centro della polemica per via di alcuni riferimenti proprio al maltempo in alcune sue stories sponsorizzate. Inutile dire che in tanti hanno trovato fuori luogo il gesto. Ma cosa avrà detto e fatto nello specifico?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle Instagram Stories di Luca Onestini è comparso un video, in cui lo si vede mentre dice: “Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi, se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su [noto sito di aste al ribasso]. Anche oggi nelle aste ci sono prodotti molto interessanti“.

“Non lo ha fatto veramente…”, ha subito commentato una persona su Twitter. E non manca chi gli consiglia di “occupare il tempo ad aiutare i suoi conterranei, invece di stare a fare adv“.

Qualcun altro è fatalista: “In compenso Onestini approfitta dell’ alluvione per fare sponsorizzazione a un sito di aste….. una delusione sto ragazzo“.

Insomma, la posizione di Luca non è affatto delle migliori, almeno agli occhi del popolo del web. Proverà a recuperare questo scivolone e a metterci una pezza?

Bruce Springsteen e le polemiche sul concerto a Ferrara nonostante l’alluvione: la sua scelta all’apertura del concerto. Cosa ha fatto

Molto più grande la polemica che in queste ore ha riguardato Bruce Springsteen, che ha tenuto un concerto a Ferrara nell’area del parco Bassani. In molti si sono chiesti se, a causa dell’emergenza maltempo, fosse opportuno o meno tenere il concerto.

Dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità, le polemiche non si sono placate, ma alla fine The Boss ha deciso di lanciare un messaggio, aprendo lo spettacolo con la sua canzone No Surrender (ovvero, “Nessuna resa”), dedicata a chi sta lottando contro l’acqua e il fango.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy