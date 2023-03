I fan della serie hanno scovato alcuni errori contenuti nel montaggio delle puntate, ecco quali sono

La serie di grande successo “Mare Fuori” contiene nel montaggio delle puntate ben sei errori evidenziati dai fan, e riportati anche da Novella 2000. Vediamoli insieme.

Nel primo episodio, uno specchietto retrovisore dello scooter di Carmen e Nina è presente in una scena e assente in un’altra. Nel secondo episodio, il foro del proiettile che ha ucciso un personaggio si trova in posizioni diverse nei frame successivi. Nel terzo episodio, i soldi dati a Filippo e Naditza in cambio della loro esibizione in un ristorante scompaiono e ricompaiono durante la scena. In un’altra scena, il trucco di Viola cambia più volte durante una rissa. In un’altra scena, la pizza preparata da Gaetano cambia spessore e cornicione in modo apparentemente magico. Infine, Salvo zoppicante nel terzo episodio smette di zoppicare durante una rapina che causerà la sua morte.

Come incontrare di persona i ragazzi di Mare Fuori? Ecco il modo per conoscerli e vederli da vicino

Se il vostro sogno è quello di incontrare i protagonisti della serie esiste un modo per farlo: Wobinda Produzioni è un’agenzia eventi autorizzata a organizzare eventi dedicati proprio a Mare Fuori in tutta Italia.

Sul sito dell’agenzia sono elencate le date del tour ufficiale Mare Fuori, con altre date che potrebbero essere aggiunte in seguito. La partecipazione agli eventi Mare Fuori è gratuita, ma per incontrare gli attori della serie è necessario avere il ticket gratuito di prenotazione, che è limitato, nominale e non cedibile. Sono previsti eventi in diverse città italiane. Tuttavia, i pass per alcuni di questi eventi sono limitati e già esauriti, quindi è necessario controllare la disponibilità prima di partecipare.

Ecco le date degli eventi Mare Fuori divulgate fino ad ora:

25 marzo 2023 nel centro commerciale Itaca, a Formia (LT).

1 aprile 2023 presso la discoteca Miami Club, a Monsano (AN).

15 aprile 2023 nel centro commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi (RC)

22 aprile 2023 presso il parco commerciale da Vinci, a Fiumicino (RM).

7 maggio 2023 nel parco Zoomarine di Torvaianica (RM).

Foto: Ufficio Stampa Fosforo