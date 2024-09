Il menù troppo minimalista del banchetto del matrimonio tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta sta facendo discutere il web.

Il matrimonio dell’anno potrebbe essere stato quello tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta. Lei, influencer e amica di Chiara Ferragni; lui, produttore musicale noto anche come d.whale e già fidanzato con Annalisa (che ha cantato anche alle nozze). A fare discutere il web, tuttavia, è stata un’immagine del menù del banchetto nuziale che è seguito alla cerimonia: una scelta gourmet ma davvero molto minimalista che non poteva mancare di far scoppiare l’ironia dei social. Curiosi di scoprire per quale motivo? Non ci resta che andare a vedere insieme che cosa c’era (e cosa no) in questo tanto contestato menù del matrimonio…

Veronica Ferraro: il menù minimal del pranzo del matrimonio fa discutere i social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giovedì 12 settembre, Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno celebrato il loro matrimonio, al quale ha partecipato anche Chiara Ferragni in veste di migliore amica della sposa e ovviamente testimone.

Stranamente, però, non è stata la sua presenza a far discutere, quanto piuttosto il menù minimalista comparso sui social.

Quattro portate: COME A CASA (Pane e mortadella); LA PASTA DI VERONICA (Pasta al pesto semplice); LE POLPETTE DI DAVIDE (Polpette di manzo con salsa al pomodoro); LA TORTA DI TUTTI.

Insomma, un menù che a tanti è parso un po’ troppo minimalista, tanto che c’è chi ha scritto “Tutto molto bello ma il menù un po’ pesantuccio“.

Oppure: “Visto il menù del matrimonio di Veronica Ferraro, posso dire che pane e mortadella e ciò che mangio PRIMA di andare a un matrimonio perché poi non so quanto tempo ci voglia dopo la cerimonia per il pranzo o cena. Vabbè il minimalismo ma qui si esagera!”

E c’è chi fa ironia scrivendo: “La mamma napoletana di una sposa prossima alle nozze è morta un po’ leggendo sto menù“.

Ma non manca chi invece si schiera dalla parte degli sposi: “Brava Veronica! Bel vestito, bel menù che 100% sarà stato fatto meglio e con ingredienti migliori di chissà quanti matrimoni più pretenziosi“.

Il discorso emozionante di Chiara Ferragni per l’amica Veronica Ferraro: c’entra anche Fedez. Cosa ha detto durante il discorso al matrimonio

Chiara Ferragni, dicevamo, ha partecipato al matrimonio come testimone, pronunciando un discorso per la sposa che a molti è riuscito a fare emozionare, ricondiviso sui social da Giulia Salemi e che in qualche modo riesce a fare riferimento anche a Fedez: “In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano solo nuvole grigie, tranne un raggio di luce che quasi magicamente si faceva strada tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo, che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo tutto quel periodo brutto. Con il tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi 17 anni tu più di tutto mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi ca..ata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia“.

Photo Credits: Kikapress