Pomeriggio 5 News: durante il collegamento va in scena una lite in diretta. Pomeriggio “movimentato” per Simona Branchetti.

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 News, la conduttrice Simona Branchetti si è ritrovata davanti ad una scena quasi surreale, una vera e propria lite andata in onda durante la diretta. Di sicuro, per lei, si è trattato di un pomeriggio piuttosto movimentato, scatenato dalla trattazione di un caso di cronaca nera avvenuto a Mascali, in Sicilia, dove un uomo è stato brutalmente ucciso dal vicino di casa con delle forbici. Peccato che, durante una successiva intervista sia accaduto veramente di tutto, con un litigio andato in onda in diretta che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Non ci resta che andare a scoprire cosa è successo.

Pomeriggio 5 News: lite in diretta durante la puntata. Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Pomeriggio 5 News del 27 giugno si è parlato della tragedia di Mascali, dove un uomo – il 41-enne Antonio Raciti – è stato colpito a morte alla gola con un paio di forbici dal suo vicino di casa, con l’accusa di non essere un buon padre.

Durante il programma di Canale 5, Simona Branchetti ha aperto un collegamento con Fabio, amico della vittima, che ha detto: “Abbiamo scoperto che c’era dell’altro. I Motivi erano altri, c’è una ragazza, quella della vittima, che…”

In quel momento, però, la “ragazza della vittima” è spuntata cominciando ad agitarsi, visto che Fabio ha cominciato ad affermare che la donna era contesa. Lei, alle sue spalle, ha ripreso a parlargli sopra facendolo andare su tutte le furie, fino a che è sbottato con un “Bevi di meno, vedi di bere meno, ubriaca!”.

Branchetti ha subito provveduto a cercare di portare la calma ma, quando ha visto di nuovo Fabio agitarsi puntando il dito verso la donna, ha chiuso il collegamento.

