Una domenica di fuoco per Rai 1: dopo le numerose gaffe, sono piovuti centinaia di commenti sui social contro gli ospiti delle trasmissioni

Su Rai 1, domenica sono andati in onda diversi programmi tv e altrettante gaffe che hanno sollevato non poche polemiche sui social.

Partiamo dalla trasmissione televisiva “Da noi… a ruota libera”, condotta da Francesca Fialdini, dove sono stati ospiti Barbara De Rossi, Barbara Foria, Ugo Bressanello e Claudio Lippi con la figlia Federica in occasione della festa del papà. Durante l’intervista, Lippi ha fatto una gaffe razzista, commentando i capelli ricci di un ragazzo di colore tra il pubblico: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano”.

Poco prima, Il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha partecipato alla puntata di Domenica In dedicata alla Festa del papà, e ha suggerito che le donne dovrebbero fare figli giovani così da essere “libere” a 30 anni e poi “salutare i mariti che non servono più a nulla”. Ha anche fatto una dichiarazione sessista riguardo alle figlie, suggerendo che potrebbero diventare lesbiche perché “oggi è una linea”. Quando le sue figlie sono entrate in studio, la conversazione è degenerata ulteriormente, con Sgarbi che ha raccontato un aneddoto sessista riferito a una sua assistente e alle “nate nel 2000”. Molti hanno criticato la conduttrice Mara Venier per non aver fermato Sgarbi e per non avergli chiesto di scusarsi adeguatamente.

Infine, anche Pupo è stato ospite della trasmissione televisiva Domenica In, e ha raccontato di avere, ormai dal 1989, una doppia vita amorosa con la moglie Anna e la fidanzata Patricia. Le due donne hanno scelto di condividere il cantante e lui ha sottolineato che non potrebbe mai distruggere la famiglia che ha costruito. L’artista ha anche raccontato il periodo difficile della sua vita in cui ha sviluppato una dipendenza dal gioco d’azzardo. Inoltre, ha risposto alle critiche dei telespettatori che lo hanno attaccato per la sua situazione sentimentale. Le figlie di Pupo, presenti in studio, hanno parlato con amore e rispetto del padre.

Alunna di Amici attacca ex concorrente del GF VIP appena uscito: ‘servizietti fatti pur di entrare al GF VIP’. A chi era rivolta la velenosa frase

Arianna Gianfelici ha dichiarato di essere stata un’ex di Davide Donadei, ora impegnato al GF VIP, e di aver mantenuto un rapporto difficile con lui dopo che l’avrebbe tradita. Tuttavia, Donadei, che ha iniziato la sua carriera come tronista di Uomini e Donne, ha smentito le accuse della ragazza, affermando di non aver mai tradito la sua ex-fidanzata Chiara e che le presunte amanti sarebbero solo ragazze alla ricerca di follower sui social media. Davide ha inoltre affermato di aver dimostrato a Chiara la sua innocenza.

Foto: Kikapress