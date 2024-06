Reazione a Catena: Rita Dalla Chiesa interviene su X per prendere le difese di Pino Insegno dopo le mille critiche che lo hanno travolto.

Su Rai Uno è cominciata ieri la nuova edizione di Reazione a Catena, il game show della tv pubblica che ormai da anni sostituisce L’Eredità nel corso del palinsesto estivo, condotto per quest’anno da Pino Insegno (che lo aveva già condotto dal 2010 al 2013). La sua designazione ha causato non poche polemiche ma, soprattutto, ha trovato una fan d’eccezione pronta a difenderlo a spada tratta. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa che, come suo solito, ha deciso di intervenire su X per prendere le difese di Pino Insegno. Ma cosa avrà mai fatto scatenare la sua vena polemica? E, soprattutto, cosa avrà scritto per prendere le difese del conduttore e doppiatore? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Reazione a Catena: Rita Dalla Chiesa prende le difese di Pino Insegno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con l’inizio della nuova edizione di Reazione a Catena, in molti hanno cominciato a bersagliare il nuovo conduttore, Pino Insegno.

Le accuse sono le solite, a partire da quelle di essere stato scelto per essere vicino alle posizioni politiche del governo, nonché di aver avuto un’opportunità dopo il flop del Mercante in Fiera.

Tanto che qualcuno ha scritto polemicamente su X: “Certo che qualcosa devono fargli fare a Pino Insegno per il contratto che ha con la Rai, oltre il milione di euro per due anni senza fare un cappio pare brutto. Contratto voluto dalla ducetta della Garbatella. Gli amici fedeli bisogna premiarli“.

Parole che non sono andate giù a Rita Dalla Chiesa che, su X, ha deciso di rispondere per le rime in difesa di Pino Insegno.

“Mi sembra di vedere in tv tante persone che frequentano altri salotti o altri ‘ducetti’. Su quelli niente da dire?”, ha risposto. Rita Dalla Chiesa, lo ricordiamo, è attualmente tra i deputati di Forza Italia che sostengono la maggioranza.

L’utente ha risposto polemicamente a sua volta, senza però ottenere risposta: “Quali sarebbero questi ducetti? Nomi e cognomi please, altrimenti sono parole al vento“.

Quanto guadagna Pino Insegno per la conduzione di Reazione a catena: la cifra stellare per due anni

La polemica sulla cifra guadagnata da Insegno trova un certo fondamento nel contratto milionario firmato dal conduttore, passato in Rai lo scorso autunno.

Pino Insegno, infatti, guadagna un milione di euro all’anno, con un contratto biennale!

Photo Credits: Kikapress