Selvaggia Lucarelli va ospite da Chiambretti e parla di “sensi di colpa” riguardo a Chiara Ferragni, ottenendo in cambio le frecciate della mamma di Fedez…

La puntata del 4 giugno di “Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi“, il nuovo programma serale di Piero Chiambretti su Rai Tre, è stata decisamente vivace e piena di colpi di scena. Tra gli ospiti in studio, la figura più attesa era Selvaggia Lucarelli: durante l’intervista condotta da Chiambretti, si è parlato approfonditamente di Chiara Ferragni, soprattutto in relazione all’ultimo libro della giornalista, intitolato “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez“. Ma non solo: la giornalista ha rivelato anche di avere dei sensi di colpa dopo tutto ciò che è successo alla più celebre delle influencer. Tuttavia, la mamma di Fedez, ha approfittato della situazione per lanciare delle frecciatine nei confronti di Selvaggia. Non ci resta che andare a scoprire in che senso.

La Lucarelli parla di sensi di colpa sui Ferragnez: cosa ha rivelato da Chiambretti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da Piero Chiambretti, Selvaggia Lucarelli ha parlato ampiamente di Fedez e Chiara Ferragni, facendo anche qualche riferimento a eventuali sensi di colpa…

All’inizio ha detto: “Credo che loro si siano rovinati, credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni… Non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che comprando i pandori si contribuisse a una donazione all’ospedale Regina Margherita, non posso sentirmi responsabile”.

E quindi ha aggiunto: “Poi se tu mi chiedi ‘nel buio della cameretta, quando spegni la luce’. Questo volevi? Infame che non sei altro? Vedi che vuoi giocare sui miei sensi di colpa?”

Ma lì è arrivata la confessione: “Beh, certo, un po’ sì. I primi giorni, quando io non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto ma solo che per un po’ di tempo avrebbe pagato caro quest’errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera, un pochettino pensavo e mi chiedevo ‘chissà cosa sta passando’. Questo sì. Perché umanamente parlando, è chiaro che è un disastro“.

Non è bastata questa confessione per non far scatenare Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez. Sui social la signora si è scagliata contro Serena Mazzini, collega e amica di Selvaggia Lucarelli, accusandola di aver condiviso alcune immagini private accompagnandole a commenti poco carini in un gruppo Telegram, seguendo alcune voci che da giorni circolano sui social…

“Amiche di merende” e “Tutto torna, basta iscriversi su Telegram“, ha scritto in una Instagram Stories.

Sia la Mazzini che Selvaggia hanno smentito le accuse, con la Lucarelli che ha risposto per le rime: “Poi la mamma di Fedez che anziché occuparsi di cosa fa il figlio con i suoi amici sotto casa della gente, si occupa di una chat telegram è stupendo. Signora, “SERENA NON C’ERA”! Le piace questa versione della storia?”

Chiara Ferragni reagisce così alle parole di Selvaggia Lucarelli: le stories criptiche. La reazione ‘karma’

Il caso di Serena Mazzini sta facendo rumore nonostante non esistano prove che abbia effettivamente condiviso screen privati su Telegram…

Fedez ha cominciato a gongolare nelle sue storie e così anche Chiara Ferragni, che ha ripreso un post che recita: “In Spain we don’t say ‘karma’. We say ‘eso te pasa por gilipollas’ and I think that’s beautiful“. Che significa “In Spagna non diciamo ‘karma’, diciamo ‘questo è ciò che succede a fare lo str…o e credo che sia bellissimo“.

Photo Credits: Shutterstock