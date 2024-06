Sfera Ebbasta “caccia” i fan dal palco di San Siro: scoppia la bufera dopo la diffusione del filmato sul web. Cosa è successo davvero?

Sta facendo molto discutere un filmato pubblicato durante un concerto di Sfera Ebbasta a San Siro, con il trapper che “caccia” i suoi stessi fan dal palco. L’incidente avvenuto durante l’esibizione, risalente agli show del 24 e 25 giugno nella cornice dello stadio di Milano, ha gettato ancora una volta l’artista al centro di una bufera mediatica di non poco conto. Non manca infatti chi lo attacca ma nemmeno chi lo difende per quel gesto, giudicato però molto male una volta dato in pasto alla gogna dei social. Non ci resta che andare a scoprire che cosa ha combinato davvero stavolta, date le pronte polemiche che accompagnano praticamente ogni sua azione!

Sfera Ebbasta “caccia” i fan dal palco di San Siro: scoppia la bufera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il concerto di Milano, due fan di Sfera Ebbasta hanno fatto “invasione di palco”, salendo sul proscenio per salutarlo.

Il trapper ha salutato il primo fan ma si è irritato alla vista del secondo, respingendolo chiamando la sicurezza per farlo portare via.

Poi, dopo il brano, ha detto: “Quando vi devo dare il cinque scendo io, vi scongiuro non venitemi a ca..re il ca..o sul palco. Vi voglio bene a tutti, scenderò a darvi il cinque, però per favore basta salire sul palco, perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia, quando in verità non è così”.

Il video dell’episodio è stato prontamente diffuso in rete, gettando il rapper nella bufera. In tanti lo criticano per il suo atteggiamento nei confronti dei fan, specie l’età giovanissima di questi. Non manca chi lo difende, ma c’è chi lo accusa di aver “infranto il sogno” di un ragazzino, per quanto pericolosa possa essere un’invasione di palco.

Un altro bambino è salito sul palco con Sfera Ebbasta ma non è andata come nel video che ha scatenato la bufera sul trapper. Ecco cosa gli ha permesso di fare davanti a tutti

Nel frattempo, tra i sostenitori dell’artista, non manca chi sta rispolverando un altro episodio, al fine di dimostrare che Sfera Ebbasta non ha mai trattato male i suoi fan, specie i più giovani.

Nel video in questione, lo si vede prendere per mano un bambino, abbracciarlo e fargli cantare insieme a lui il brano “Rockstar”.

