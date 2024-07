Shannen Doherty: prima della morte aveva espresso un ultimo desiderio che è stato esaudito. Di cosa si trattava?

Shannen Doherty, la celebre interprete di Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, ci ha lasciato dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno: la sua morte – avvenuta il 13 luglio per opera della sua storica agente Leslie Sloane alla rivista People – è stata annunciata qualche ora fa. Shannen aveva annunciato la sua malattia nel 2015 ma, dopo una lunga lotta, aveva avuto una recidiva nel 2019, molto più aggressiva della prima volta e che l’ha portata alla sua tragica scomparsa all’età di soli 53. Quello che in molti non sanno è che l’attrice aveva espresso un ultimo, struggente, desiderio, che è stato esaudito prima del tragico evento. Non ci resta che andare a scoprire insieme di cosa si tratta.

Morte Shannen Doherty: l’ultimo desiderio espresso ed esaudito prima della tragica scomparsa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Prima della sua morte, Shannen Doherty aveva espresso un ultimo desiderio.

L’attrice ha compiuto 53 anni lo scorso 12 aprile, celebrando il suo compleanno in grande stile e riuscendo in qualcosa che è andato molto vicino al realizzare un suo sogno: fondare un rifugio per cavalli anziani e abbandonati.

Aveva già provato a ristrutturare una sua tenuta nel Tennessee al fine di ospitare gli animali ma, dopo aver perso la speranza, ha ottenuto un regalo dalla PETA, un’organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali.

Il giorno prima del suo compleanno, infatti, la PETA ha annunciato di aver dato il suo nome a un cavallo salvato, onorando il suo sogno di poter aiutare questi animali.

Lei aveva annunciato il gesto commossa, condividendolo sia sui suoi canali social che con il pubblico del suo podcast, Let’s Be Clear with Shannen Doherty.

