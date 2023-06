Siviglia – Roma è stata una gara combattuta, nonostante l’esito nefasto per i giallorossi: ma vi siete accorti della gaffe commessa dalla Rai sull’inno capitolino?

La finale di Europa League tra Siviglia e Roma si è conclusa nella maniera peggiore per i giallorossi, sconfitti ai rigori dalla formazione spagnola: in molti però hanno notato che, durante la trasmissione del match, la Rai ha commesso una gaffe di non poco conto proprio sull’inno della società capitolina. Ma cosa avrà mai sbagliato la tv di stato? E, soprattutto, perché è stato apprezzato così tanto un gesto dell’eterno capitano giallorosso Francesco Totti?

La gaffe della Rai sull’inno della Roma durante la finale col Siviglia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A far discutere tantissimo i telespettatori, tifosi giallorossi e non, è stato il fatto che poco prima di Siviglia-Roma la Rai abbia fatto uno stacco non proprio gradito sull’inno della formazione giallorossa.

La tv nazionale ha staccato ed è andata in pubblicità proprio mentre nella Puskas Arena risuonavano le note e i tifosi cantavano in coro (e, a quanto pare, la stessa cosa è stata fatta anche da Sky).

In molti hanno cominciato a lanciare accuse: “La RAI che stacca sull’inno della Roma è la cosa peggiore delle ultime 24 ore“. Oppure: “Provate a guardare le TV all’estero, non vanno mai in pubblicitàin quei momenti, anzi“.

E qualcuno argomenta: “oggi volevo guardare la finale sulla Rai, c’è l’inno della Roma stupendo e la rai che fa? Manda la pubblicità. Ho cambiato canale. E non sono romanista, ma volevo gustarmi l’inno“.

In molti però hanno apprezzato un gesto fatto da chi sa da sempre come conquistare il cuore dei tifosi giallorossi: Francesco Totti. L’eterno capitano ha infatti trasmesso il momento dell’inno in diretta Instagram, direttamente dallo stadio ungherese. Inutile dire che la cosa ha fatto estremamente piacere alle oltre 37mila persone collegate con lui in quel momento.

La reazione di Mourinho con l’arbitro dopo la partita: cosa è successo nel parcheggio dello stadio

Ma se il gesto di Francesco Totti è stato un bel momento di sport, non sappiamo se si possa dire lo stesso dell’allenatore giallorosso, José Mourinho. L’arbitraggio di Anthony Taylor durante la finale, è stato messo sotto accusa soprattutto per un fallo di mano di Fernando, sul quale il direttore di gara non ha concesso il rigore alla Roma.

Dopo la partita, il tecnico della Roma è esploso contro il fischietto inglese nella zona pullman, nel parcheggio dello stadio, in un mix di italiano, spagnolo e inglese, esprimendo tutto il suo disappunto e aggiungendo anche alcuni insulti nei confronti del direttore di gara.

“It’s a f..ing disgrace“, ha detto. Ovvero “È un fot..o disastro“.

Photo credits: Kikapress