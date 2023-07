Il gesto di Stefano De Martino sembra essere un segnale della rottura con Belen Rodriguez: ecco che cosa ha fatto.

La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere l’argomento più hot di questa estate rovente, tanto che pare proprio che siano arrivati segnali di conferma da parte dell’ex ballerino di Amici. Se fino ad ora entrambi avevano mantenuto un certo riserbo sulla questione, il buon Stefano si è infatti reso protagonista di un gesto che sembra dire che, sì, tra la coppia è finita per l’ennesima volta. Ma cosa avrà mai fatto? E perché ormai sono tutti sicuri che tra lui e la conduttrice tv argentina sia proprio finita?

LEGGI ANCHE :– Belen Rodriguez è davvero crisi con Stefano De Martino? ‘Tra poco uscirà tutto e sbalordirà’

Stefano De Martino: quel gesto conferma la rottura con Belen?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Finora di gesti più o meno rivelatori che tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia finita ne abbiamo avuti diversi. Lei ha eliminato tutte le foto con lui dai social, lui si è presentato a una serata Rai senza fede, lei sembra essere già stata avvistata con un altro uomo…

Insomma, i sospetti sono tanti. Ma a dare un’ulteriore conferma è arrivato un like sospetto lasciato da Stefano ai Pinguini Tattici Nucleari.

Proprio così: la band ha pubblicato su Instagram la foto di un bagno di un’area di servizio, con tanto di scritta “Lasciami come vorresti ritrovarmi“.

Riccardo Zanotti l’ha motivata così: “In autogrill direzione Firenze, dove suoniamo domani, ci fermiamo per una piccola pausa pipì. Nel bagno leggo questa frase, a me molto cara. Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli stro..i come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero“.

Insomma, il like di Stefano a quel post ora sembra avere tutto un altro sapore. Sarà la conferma che tutti stavano aspettando?

La sorella di Stefano De Martino “nera” dopo la notizia della rottura: non riesce a frenarsi ed ecco cosa fa

Ma a proprosito di gesti post rottura, in molti hanno notato che Adelaide De Martino, sorella di Stefano, non segue più Belen Rodriguez sui social e, a quanto pare, avrebbe anche rimosso alcune foto in cui quest’ultima comparariva insieme a lei.

Deianira Marzano sostiene che il like lo abbia tolto già qualche anno fa, quando Belen e Stefano si erano lasciati la prima volta. Ad ogni modo, una cosa è certa: non la segue più!

Photo Credits: Kikapress