Temptation Island, dopo la rivelazione della prima coppia spuntano già i dubbi su Siria e Matteo a causa di ciò che c’è sui social di lei.

Per la fine di giugno 2024 è previsto il ritorno in pompa magna della nuova edizione di Temptation Island, l’isola dei tradimenti che ogni anno appassiona tantissimi telespettatori e che quest’anno ha già visto svelare il nome della prima coppia: Siria e Matteo. Tuttavia, già la prima coppia del reality show di Maria De Filippi ha svelato una serie di criticità notate subito dai fan più accesi del programma, sempre alla ricerca di scandali riguardanti i concorrenti di Temptation. Ma cosa ci sarà di tanto terribile riguardo ai due? Che cosa non torna ai telespettatori? e perché mai c’entrano i post pubblicati sui social dalla ragazza nel corso dell’ultimo anno?

Temptation Island 2024: i dubbi su Siria e Matteo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle pause pubblicitarie dell’ultima puntata di Io Canto Family è andato in onda il primo spot di Temptation Island 2024, nel quale è stata presentata la prima coppia: Siria Pingo e Matteo Vitale.

Lei si è presentata così: “Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi“.

Lui ha risposto: “Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me“.

E lei ha aggiunto: “Tra noi va tutto bene…”

Peccato che la cosa puzzi non poco ai telespettatori di Temptation Island che su Siria e Matteo hanno deciso di scovare qualcosa in più.

Basta infatti sfogliare il profilo Facebook di Siria per scoprire che nei mesi scorsi le cose non erano così rose e fiori.

Lo scorso febbraio Siria ha condiviso un messaggio: “Cerco ragazzo che non segua 1899 femmine al secondo su Instagram comm a nu rattus“. Qualche giorno prima aveva mostrato un’immagine di Spongebob abbracciato al nulla con il commento “Io e le persone che mi hanno detto che sarebbero rimaste con me:”.

Ma non solo: l’11 febbraio aveva condiviso un’immagine di JoJo Rabbit nel quale si riprende la celebre frase “Penso che me ne andrò a casa da mia madre. Ho bisogno di coccole“.

A gennaio, ancora, ha condiviso la frase “Non chi dice ‘ti ci devo portare’ ma chi ti ci porta davvero“. E, prima di Natale, peggio ancora: “Un giorno ti guarderai indietro e ti accorgerai di non aver perso niente“.

Per concludere con un post del 10 dicembre: “E non dare la colpa alla goccia che ha fatto traboccare il vaso. C’era un mare là dentro che hai fatto finta di non notare“.

Tutte parole che fanno pensare che tra Siria e Matteo, prima coppia di Temptation Island 2024, le cose non è che siano andate sempre così bene come hanno rivelato nello spot… quale sarà la verità?

