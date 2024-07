Temptation Island: Lino ancora protagonista per il litigio a fine puntata con la tentatrice Maika. Cosa è successo davvero?

Tra le coppie che stanno facendo più discutere nel corso dell’edizione 2024 di Temptation Island c’è quella formata da Lino e Alessia, soprattutto per via dell’atteggiamento di lui, non solo nei confronti della fidanzata ma anche della tentatrice Maika. La coppia è stata tra i protagonisti anche nella puntata dell’11 luglio, durante la quale non sono mancati episodi degni di far parlare il popolo dei telespettatori. In particolare, verso la fine, ad andare in scena è stato un vero e proprio litigio tra il ragazzo e la tentatrice alla quale sembrava essersi avvicinato. Ma cosa è successo di tanto terribile? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che è accaduto.

Temptation Island: la lite tra Lino e la tentatrice Maika

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Temptation Island dell’11 luglio è stato mostrato il rapporto sempre più stretto tra Lino e la tentatrice Maika.

Tra i due tutto sembrava procedere a gonfie vela, mentre Alessia – messa di fronte al filmato – ha dato vita ad alcuni exploit dicendo cose come “Aprite la porta subito, me ne scappo dalla spiaggia. Deve accettare subito il falò questa mer*a“. O, peggio ancora: “Lui ha scelto, si prendesse la Barbie!”

Sembrava mancasse solo un bacio, quando è stato mostrato un litigio tra Lino e Maika. Lui l’ha accusata di non avere la testa e di dare troppe attenzioni agli altri, mentre lei ha replicato con un “Placati, calmati. Non mi stare a giudicare, meglio che mi sto zitta..”.

Poi lei ha continuato: “Amore mio, io sono single. Tu no. Follia, Lino basta, gioca con altre persone, con me non ci scherzare”. E, mentre lui parlava di sensazioni, ha continuato con un “Tienitele per te le sensazioni del ca**o che senti. A me che vieni qua e mi dici che rido e scherzo con tutti allo stesso modo. Non ti permettere. Pensa tu alla tua storia, non che mi fai passare per quella a cui piacciono tutti”.

Lino ha concluso con un “Oh quando si incazza è bella proprio” che ha sconvolto il pubblico e anche Alessia.

E i commenti infatti sono tutti dello stesso tenore. Tra un “demolito anche dalla tentatrice che non lo sopporta più nonostante il contratto” e un “lei pienah non lo reggeva piu“.

