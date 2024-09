Maria De Filippi e Filippo Bisciglia fanno un gesto particolare ogni volta che sta per iniziare una puntata di Temptation Island: ecco qual è.

Domani, 10 settembre, su Canale 5 comincerà l’edizione autunnale di Temptation Island 2024, condotta come sempre da Filippo Bisciglia: il programma è però, come forse non tutti sanno, una creatura di Maria De Filippi e della sua casa di produzione, la Fascino. Proprio per questo motivo, quando è stato ospitato da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare del lancio della nuova edizione del reality show di Casa Mediaset, il conduttore televisivo ha rivelato alla collega e al pubblico un particolare gesto scaramantico che lui e la De Filippi fanno insieme ogni volta, prima di cominciare ogni puntata dell’Isola dei tradimenti. Ma di cosa si tratterà mai? Qual è questo gesto così particolare che i due fanno ogni volta? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Temptation Island, cosa fa Maria De Filippi dietro le quinte? Non immaginereste mai che lavoro svolge… Lo svela Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia e Maria De Filippi: il rito scaramantico prima dell’inizio di Temptation Island

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Filippo Bisciglia ha rivelato qualcosa sulla nuova edizione di Temptation Island e su Maria De Filippi.

In particolare, lui e Queen Mary si lasciano andare ad un gesto scaramantico prima dell’inizio di ogni puntata del reality.

“Alle 21.12 scrivo a Mary ‘mer.a mer.a mer.a’. E lei deve rispondere ‘mer.a’. Una volta sola con tre puntini“, ha rivelato il conduttore a Toffanin.

E poi ha aggiunto: “Una volta mi ha mandato quattro puntini e le ho scritto ‘so’ quattro i puntini!’. E lei mi ha riscritto ‘mer.a’ con tre puntini“.

Dato il successo di share dell’ultima edizione (che in percentuale è stata la più vista di sempre, con il 29.23% di telespettatori), pare proprio che il loro rito funzioni bene! Riusciranno a ripetersi anche con l’edizione di settembre? Lo scopriremo dal 10!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications