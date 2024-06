Immagini esagerate e una scena che non è piaciuta a nessuno: piovono le critiche dopo quel momento con le tentatrici a Temptation Island.

Ieri sera, 27 giugno, è stata finalmente trasmessa la prima puntata dell’edizione 2024 di Temptation Island, scatenando subito una serie di polemiche non tanto a causa di una dose di trash proposta troppo elevata, quanto piuttosto per una scena decisamente “esagerata” che ha visto protagoniste le tentatrici. Questa particolare scena, infatti, girata su un campo da pallavolo, non è stata affatto apprezzata dai telespettatori del reality show prodotto da Fascino, tanto che in molti si sono ribellati per quanto hanno visto. Soprattutto perché si è trattato di una scena che non offre certo un’immagine positiva della donna…

Temptation Island: la scena delle tentatrici è esagerata. Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella prima puntata di Temptation Island del 2024, le tentatrici in gioco sono state al centro di una scena che non è piaciuta al pubblico.

Nella scena in questione, i due concorrenti Tony e Lino si sono recati verso il campo di beach volley, dove le tentatrici stavano giocando insieme, ovviamente in costume. La scena che ne è seguita è stata terribile. I due ragazzi prima hanno detto di “seguire l’olfatto” mentre arrivavano al campo. Poi, i due si sono improvvisati arbitri della partita, preferendo però osservare le ragazze piuttosto che il match…

Per questo motivo, la scena è stata piuttosto avversata sui social. Ad esempio: “questa scena pietosa non fa ridere. È un messaggio di oggettificazione della donna che mi sta infastidendo. Va bene che dobbiamo svarionare sul trash, però così un po’ too much… Letteralmente scimmie“.

Un’altra telespettatrice scrive “mi sono sentita a disagio solo nel vederlo“. O ancora: “Quest’anno Temptation Island non mi diverte affatto. Soprattutto questa scena della pallavolo: totalmente insensata per le coppie, semplicemente sti due che infastidiscono e fissano le ragazze trattate come carne da macello. Ma che cosa date in televisione?”

E c’è chi chiosa: “la scena del campo da pallavolo una delle cose più agghiaccianti mai viste in questo programma, fuori da qui sarebbe da denuncia, ancora più grave far passare il messaggio che atteggiamenti del genere vadano bene. È tutto così sbagliato“.

Filippo Bisciglia stranamente si espone e prende posizione: cosa ha detto riguardo quella scena vista a Temptation Island

Tra l’altro nella prima puntata di Temptation Island abbiamo anche visto Filippo Bisciglia fare qualcosa di inedito: schierarsi. Dopo la scena della pallavolo, Tony è stato visto avvicinarsi a numerose tentatrici, facendo disperare la fidanzata Jenny.

Quest’ultima, durante il falò, ha causato la reazione del conduttore: “Tony dice di non essere geloso, ma protettivo. Però allo stesso tempo tu non vivi la vita da 26enne che invece meriteresti di vivere. Tu non esci con le amiche, non vai mai a ballare, non ti vesti come vorresti. Lui che fa il dj ti dice che quel mondo lo conosce molto bene ed è troppo pericoloso. Tutti questi condizionamenti ti hanno portata a sentirti insicura, a vivere in una campana di vetro, ma soprattutto a sentirti sbagliata. So che fa male sentirsi dire certe cose. Tu ci credi alle sue versioni? Sei una ragazza intelligente e carina, quindi ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo“.

