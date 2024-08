Arrivano le anticipazioni sulla prima puntata di Uomini e Donne: cosa è successo nella prima registrazione? Si comincia con il botto.

A settembre torneranno gran parte dei programmi televisivi a cui siamo più affezionati, tra i quali non mancherà di certo Uomini e Donne: la prima registrazione del programma si è già svolta lo scorso 28 agosto, portando con sé le consuete anticipazioni su quello che accadrà nel dating show di Maria De Filippi, compresi ritorni inaspettati e liti epiche. Quello che sappiamo è che questa edizione partirà con il botto, dato che già dalla prima volta si è visto di tutto, a partire da un litigio che merita di finire negli annali del programma. In attesa del 9 settembre, giornata d’inizio della messa in onda ufficiale, cosa sarà mai successo nel parterre più discusso della televisione italiana? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Uomini e Donne 2024, la prima registrazione finisce con una lite in studio: le anticipazioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Abbiamo già le anticipazioni sulla prima puntata di Uomini e Donne, registrata il 28 agosto e che andrà in onda dal 9 settembre.

Innanzitutto, sono arrivati tre nuovi tronisti: Michele Longobardi (ex corteggiatore di Manuela Carriero), Francesca Sorrentino (ex Temptation Island) e Alessio (31-enne di Santa Marinella).

Non c’era Ida Platano, assente per problemi di salute, ma che dovrebbe tornare dalle prossime registrazioni… Tra gli altri ritorni celebri, però, c’è stato quello di Armando Incarnato nel trono over.

Il celebre cavaliere si sarebbe già reso protagonista di una lite con Mario Cusitore… praticamente si è cominciato con il botto!

Mirko Brunetti tronista? La reazione contrariata di Maria De Filippi. Come ha reagito la conduttrice

Prima che venissero annunciati i nuovi tronisti, si era parlato molto della possibilità che sul trono di Uomini e Donne potesse tornare Mirko Brunetti dopo l’esperienza del Grande Fratello e la chiusura definitiva della sua relazione con Perla Vatiero.

A riguardo, tuttavia, arrivano certi rumors secondo i quali Maria De Filippi non sarebbe parsa particolarmente entusiasta della sua presenza.

Anche perché Mirko si sarebbe presentato al provino per riproporsi in tv, lasciando Queen Mary completamente esterrefatta…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications