Vasco Rossi: cos’è successo durante il concerto trasmesso su Rai 1? Il gesto hot andato in onda in prima serata ha stupito tutti!

Ieri sera su Rai Uno è andato in onda in prima tv il concerto Vasco Live Roma Circo Massimo XXII. Sul primo canale abbiamo visto le immagini e il backstage dei due concerti spettacolari che il rocker di Zocca ha tenuto a Roma l’11 e il 12 giugno scorsi, davanti a un pubblico di ben 140mila fan in festa, notevolmente estesosi ieri sera ai telespettatori di tutta italia, per la conduzione di Ema Stokholma e Gino Castaldo. Di fronte alle immagini viste in televisione, tuttavia, molti si sono trovati un po’ spiazzati da un gesto che le donne che vanno ai concerti del Blasco fanno praticamente da sempre… Ma di cosa si tratta? Se siete fan di Vasco forse avete già capito, in caso contrario andiamo a scoprirlo insieme!

LEGGI ANCHE:– ‘Vasco s’innamorò di mia madre, ma…’: Angelica Baraldi rivela il motivo della fine della love story

Vasco Rossi su Rai Uno: il gesto che ha spiazzato i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il concerto evento di Vasco Rossi trasmesso su Rai Uno ieri sera, molti hanno notato il fatto che diverse donne in prima fila siano rimaste solo in reggiseno.

Ai concerti di Vasco Rossi, infatti, è tradizione il lancio di reggiseni sul palco quando il rocker esegue Rewind e, in particolare, sul verso “Fammi godere“.

Insomma, un evento abbastanza curioso da vedere su Rai Uno in prima serata, ma non è nemmeno la prima volta che succede…

I telespettatori, infatti, erano in qualche modo preparati a questo gesto dato che, nel 2017, si vide la stessa scena su Rai Uno quando fu trasmesso il concerto da Modena Park…

Chi ha lanciato questa tradizione di togliersi il reggiseno durante Rewind: la ragazza che lo ha fatto per prima

A lanciare la tradizione del lancio del reggiseno durante Rewind fu una ragazza romana, Elisa Del Mese, oggi 37-enne.

Accadde ad un concerto a Bologna, il 19 settembre 2008. Ai concerti di Vasco era già consolidata la moda di rimanere in reggiseno a ballare ma, quella volta, Elisa si tolse il reggiseno e rimase in topless, rimanendo inquadrata per sempre nel dvd ufficiale del tour.

E oggi così lo descrive: “È un orgasmo rock, credo non ci sia descrizione migliore per spiegarlo. Canto, urlo, rimango in reggiseno. Però no, non sono mai più andata oltre. Forse per rispetto nei confronti di quella prima volta, che per me rimane qualcosa di leggendario. Qualcosa da non replicare, per mantenere integre sensazioni uniche incollate a me“.

Photo Credits: Kikapress