Massimiliano Allegri inviperito contro Giuntoli durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia: cosa è successo davvero?

La Juventus, battendo l’Atalanta nella finalissima del 15 maggio, si è aggiudicata la quindicesima Coppa Italia della sua storia, seppure in un momento piuttosto delicato per la società bianconera, testimoniato dalla scarsità dei risultati in campionato e da un episodio tra il suo allenatore, Massimiliano Allegri, e il suo Football Director, Cristiano Giuntoli. Dopo il match, infatti, tra i due sembra esserci un principio di scontro, ben testimoniato dalle telecamere che, in un momento che sarebbe dovuto essere di esultanza e di festa, è stata l’ennesima testimonianza di un rapporto in crisi tra la società e il tecnico toscano. Ma cosa è successo davvero? Cosa ha detto davvero Massimiliano Allegri al dirigente bianconero al termine del match?

Allegri contro Giuntoli? Cosa è successo al termine della finale di Coppa Italia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2023-24 battendo l’Atalanta in finale, ma il momento di festa è stato rovinato da uno ‘scontro’ tra l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri e il Football Director della Juve, Cristiano Giuntoli.

Al termine dei festeggiamenti, mentre il tecnico e i giocatori si abbracciavano in campo, si è visto Allegri puntare inviperito il dirigente bianconero.

Dal labiale sembra dire “Vai via” o qualcosa del genere, come a voler sottolineare il suo merito personale nella vittoria, nonostante le polemiche con la dirigenza. Si vede anche il suo vice, Landucci, provare a calmarlo, mentre il tecnico aggiunge qualcosa che non si è capito.

Al termine della partita, però, intervistato da Mediaset, Allegri ha rivelato: “Non è successo assolutamente niente, non ho detto nulla a nessuno. Rispetto molto la società e gli uomini. Assolutamente non volevo allontanare nessuno, volevo solo festeggiare con i miei ragazzi che hanno disputato una stagione importante anche se non siamo riusciti a lottare per conquistare lo scudetto“.

Duro attacco di Ambra Angiolini a Massimiliano Allegri: cosa ha detto sul suo ex fidanzato e la psicoterapia

Le polemiche su Massimiliano Allegri vanno ben al di là del campo e dei risultati della Juve. Circa un anno fa, a X Factor, Ambra Angiolini gli lanciò una frecciatina.

Parlando con un ragazzo appena esibitosi, l’attrice disse, con riferimenti piuttosto chiari: “Se non avessi fatto 12 mesi di fisioterapia, visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi, grazie a te, caro riso col pollo, voglio dire alla mia psicoterapeuta che so guarita. No!”

Se non era un attacco ad Allegri questo…

Photo Credits: Kikapress