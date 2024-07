La messa in onda della nuova edizione fa crescere l’interesse verso le nuove coppie e i protagonisti di quest’anno.

La messa in onda della nuova edizione di Temptation Island ha fatto impennare anche quest’anno l’interesse verso le nuove coppie e i protagonisti di questa edizione.

I protagonisti dell’edizione 2024

Le coppie in gioco per l’edizione del docu-reality del 2024 sono:

Lino e Alessia : fidanzati da quattro anni, Alessia sospetta che Lino la tradisca e ha deciso di partecipare per verificare i suoi dubbi

: fidanzati da quattro anni, Alessia sospetta che Lino la tradisca e ha deciso di partecipare per verificare i suoi dubbi Luca e Gaia : fidanzati da un anno e otto mesi, Gaia ha scoperto che Luca l’ha tradita tre volte e vuole mettere alla prova la loro relazione per capire se può continuare.

: fidanzati da un anno e otto mesi, Gaia ha scoperto che Luca l’ha tradita tre volte e vuole mettere alla prova la loro relazione per capire se può continuare. Vittoria e Alex : insieme da un anno e nove mesi, Vittoria desidera maggiore considerazione da parte di Alex, che spesso la esclude dalla sua vita sociale.

: insieme da un anno e nove mesi, Vittoria desidera maggiore considerazione da parte di Alex, che spesso la esclude dalla sua vita sociale. Raul e Martina : stanno insieme da dieci mesi. Martina ha dubbi sulla convivenza a causa della gelosia di Raul, che lei trova eccessiva.

: stanno insieme da dieci mesi. Martina ha dubbi sulla convivenza a causa della gelosia di Raul, che lei trova eccessiva. Christian e Ludovica : fidanzati da un anno e dieci mesi, Christian ha chiesto di partecipare al programma per capire se Ludovica, che lo ha tradito due volte, è ancora innamorata di lui​.

: fidanzati da un anno e dieci mesi, Christian ha chiesto di partecipare al programma per capire se Ludovica, che lo ha tradito due volte, è ancora innamorata di lui​. Jenny e Tony : insieme da cinque anni, Jenny lamenta la mancanza di fiducia e il comportamento di Tony, un DJ sempre circondato da ragazze.

: insieme da cinque anni, Jenny lamenta la mancanza di fiducia e il comportamento di Tony, un DJ sempre circondato da ragazze. Siria e Matteo: fidanzati da sette anni, Siria ha deciso di partecipare per vedere se il cambiamento fisico e mentale che ha subito, dopo aver perso 85 kg, viene accettato da Matteo.

Insieme a loro, 25 single pronti a tutto, come vogliono le dinamiche della trasmissione.

I cachet del cast di Temptation Island

Secondo alcune indiscrezioni online, le coppie che mettono alla prova la loro fedeltà ricevono tra i 1800 e i 2600 euro per 21 giorni, con vitto e alloggio coperti. I tentatori e le tentatrici guadagnano tra 500 e 1000 euro a settimana. In passato, un’ex tentatrice ha dichiarato che il pagamento giornaliero per tentatori e tentatrici varia tra 150 e 200 euro. Il conduttore Filippo Bisciglia avrebbe percepito tra i 45 e i 50 mila euro per la sua partecipazione.

Sai quanto ha guadagnato il tentatore di Vittoria? Il cachet di Simone dopo l’avventura focosa con la fidanzata di Alex

Sempre secondo alcune indiscrezioni, Il tentatore Simone, che ha avuto un’avventura focosa con Vittoria, avrebbe guadagnato un compenso giornaliero per la sua partecipazione al programma che varia tra i 150 e i 200 euro al giorno, in linea con gli altri tentatori di Temptation Island.

Considerando che la durata complessiva del programma è di 21 giorni, il guadagno totale di Simone potrebbe oscillare tra i 3150 e i 4200 euro, a seconda dei giorni effettivi di permanenza e delle interazioni avute nel corso della trasmissione.

