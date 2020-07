Coronavirus Italia, meno contagi ma più morti

Altri 30 morti in Italia per coronavirus. Il bilancio delle vittime sale così, dall’inizio dell’emergenza, a 34.889, secondo i dati del ministero della Salute. Calano […]

Altri 30 morti in Italia per coronavirus. Il bilancio delle vittime sale così, dall’inizio dell’emergenza, a 34.889, secondo i dati del ministero della Salute. Calano rispetto al giorno precedente i nuovi contagi che in 24 ore sono stati 138. Sono 940 i ricoverati con sintomi, in calo di 6 unità rispetto a ieri. In 70 in terapia intensiva (-2 da ieri). Scende di 467 unità il conteggio degli attualmente positivi al virus (14.242).

Il bilancio dell’emergenza in Italia