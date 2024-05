Ecco l’errore che nessuno ha notato in Pretty Woman e in particolare commesso da Julia Roberts. Andiamo a vedere cos’è successo!

Pochissimi non sono a conoscenza del fatto che Pretty Woman è una delle commedie romantiche più viste nella storia del cinema.

L’errore che nessuno ha notato in Pretty Woman

Naturalmente, senza dimenticarci di Notting Hill, Love Actually o Harry ti presento Sally.

Con protagonisti del calibro di Richard Gere e Julia Roberts, Pretty Woman si incentra sulla storia di Edward Lewis, un uomo d’affari particolarmente affascinante e ricco che assume una prostituta di nome Vivian Ward. Il tutto, durante un viaggio a Los Angeles.

E soprattutto per accompagnarlo a vari eventi sociali che saranno il punto di avvio per tutta una serie di infinite incomprensioni.

In molti hanno notato un errore clamoroso che è stato commesso da Julia Roberts in Pretty Woman. In particolare, in una scena in cui la protagonista consuma la colazione, in tanti hanno notato un cambio scena in cui la Roberts passava da un pancake al cornetto, assaggiando un po’ di tutto.

Questo, pur avendo dichiarato di non essere solita consumare colazioni così tanto abbondanti. Tra l’altro, l’errore è stato notato a seguito di tutte le repliche andate in onda del film, dato il successo clamoroso che ebbe all’epoca della prima messa in onda.

E voi, avete mai notato questo errore in Pretty Woman?