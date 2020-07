Covid, lo studio: intercettare un terzo asintomatici per spegnere focolai

di Margherita Lopes Per fermare la trasmissione silenziosa di Covid-19 occorre intercettare e isolare una buona parte dei pazienti asintomatici o paucisintomatici. Sono le conclusioni […]

di Margherita Lopes

Per fermare la trasmissione silenziosa di Covid-19 occorre intercettare e isolare una buona parte dei pazienti asintomatici o paucisintomatici. Sono le conclusioni di uno studio pubblicato su ‘Pnas’, che delinea la strategia migliore per frenare la corsa di Sars-Cov-2 e i nuovi focolai. L’analisi della trasmissione di Covid-19 attribuisce un ruolo chiave alle infezioni “silenziose” – quelle che colpiscono persone che si trovano nella fase presintomatica o che hanno infezioni asintomatiche – e suggerisce che persino l’isolamento di tutti i pazienti sintomatici potrebbe non bastare a sopprimere nuovi focolai. Almeno un terzo dei casi asintomatici dovrebbe essere rilevato e isolato per ridurre il tasso di ‘attacco’ al di sotto dell’1%, secondo il team di Alison P. Galvani, della Yale School of Public Health di New Haven.

“Nel nostro studio abbiamo valutato il contributo della trasmissione presintomatica e asintomatica sulla base di recenti dati relativi all’infettività prima dell’insorgenza dei sintomi e all’incidenza degli asintomatici tra tutti gli infettati. Abbiamo scoperto così che la maggior parte dell’incidenza può essere attribuibile alla trasmissione silenziosa” del virus, “a causa di una combinazione dello stadio presintomatico e delle infezioni asintomatiche”, spiegano i ricercatori.

Di conseguenza, “anche se tutti i casi sintomatici venissero rilevati ed isolati, può comunque manifestarsi un vasto focolaio” di casi di Covid-19. “Abbiamo ulteriormente quantificato l’effetto dell’isolamento delle infezioni silenziose in aggiunta ai casi sintomatici, scoprendo che dovrebbe essere isolato oltre un terzo delle infezioni silenziose per sopprimere un futuro focolaio”. Insomma, “i nostri risultati – conclude il team di Galvani – indicano che l’isolamento basato sui sintomi deve essere integrato da una rapida tracciabilità dei contatti e da test che identificano i casi asintomatici e presintomatici, per poter rimuovere in sicurezza le attuali restrizioni e ridurre al minimo il rischio di una ripresa dell’epidemia”.