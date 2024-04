Un importante errore di comunicazione potrebbe “sconvolgere” la reputazione del Principe Harry. Ma cos’è successo?

Il servizio militare svolto tempo fa dal principe Harry è stato elogiato dal suo istruttore di elicottero Apache.

Harry svela il numero dei talebani uccisi quando era in servizio militare

E tuttavia, rivelare il numero di combattenti talebani uccisi dal duca in Afghanistan “non è ciò che interessa ai militari”. L’istruttore del pilota di elicotteri Apache del principe Harry ha affermato di aver sbagliato a dire quante persone ha ucciso in combattimento.

Ma chi è Steve Jones, 53 anni? Si tratta proprio dell’allenatore di Harry, tornato in Afghanistan come artigliere Apache nel 2012.

Questo dopo aver prestato servizio nel paese per la prima volta come fante nel 2008. Il duca di Sussex ha affermato di svelato di aver ucciso 25 combattenti talebani nel suo libro di memorie più venduto, Spare. E ha suscitato critiche da parte di esperti militari e di intelligence.

Il suo istruttore, in particolare, ha affermato che rivelare il numero dei morti non rientra in alcun modo nella pratica militare. Staremo a vedere se Prince Harry risponderà alle parole del suo ex istruttore!

E soprattutto, se da palazzo qualcuno commenterà le parole molto pesanti di Steve Jones, dato che restano rivolte al minore della casata reale attualmente in carica.

Photo Credits: Kikapress