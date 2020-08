Capua: “Cosa accadrà a settembre? Dipende da comportamenti ad agosto”

Cosa ci dobbiamo aspettare da Covid-19 a settembre? “Dipende da come ci si comporta ad agosto”. Lo scrive su Twitter la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell’One Health Center of Excellence della University of Florida.