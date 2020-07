Covid, cluster familiare a Pisa: 5 casi dopo rientro da Albania

Individuato un cluster familiare di Covid-19 a Pisa. Si tratta di un uomo di 79 anni, albanese, e della sua famiglia (altre 4 persone) tutti […]

Individuato un cluster familiare di Covid-19 a Pisa. Si tratta di un uomo di 79 anni, albanese, e della sua famiglia (altre 4 persone) tutti risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2.

L’uomo, residente a Firenze, era arrivato a Pisa con volo da Tirana lo scorso 30 giugno e si era fermato, insieme alla moglie, a casa della figlia che abita appunto a Pisa per fare la quarantena (quindi non ha incontrato altre persone). Il 79enne ha fatto accesso lo scorso 13 luglio al Pronto soccorso di Pisa per lieve sintomatologia ed è attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Anche i 4 contatti conviventi, tutti familiari, sono stati poi sottoposti a tampone e sono risultati positivi al Covid: sono tutti in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. L’Igiene e sanità pubblica della Asl Toscana Nord Ovest ha quindi completato l’indagine epidemiologica sui contatti stretti e messo in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio.