Scienziato italiano in Usa, ‘da faida Trump-Fauci impatto su pandemia Covid’

Casa Bianca contro Fauci: bolla mediatica o disputa reale? Chiarirlo non è la chiave del problema secondo Antonio Giordano, ‘cervello’ italiano in forze negli Usa, […]

Casa Bianca contro Fauci: bolla mediatica o disputa reale? Chiarirlo non è la chiave del problema secondo Antonio Giordano, ‘cervello’ italiano in forze negli Usa, che sul tema lancia un monito: vera o presunta che sia, “l’escalation della guerra fra il presidente Donald Trump ed Anthony Fauci”, l’immunologo volto simbolo della task force americana anti Covid-19, “potrebbe avere un impatto concreto sulla pandemia che sta devastando sempre più gli Stati Uniti”, spiega all’Adnkronos Salute lo scienziato, fondatore e direttore dell’Istituto Sbarro per la ricerca sul cancro e la medicina molecolare di Filadelfia, professore di Anatomia patologica all’università degli Studi Siena.

Dalla disputa riportata da diverse fonti tra il presidente Usa e Fauci, Giordano teme “ripercussioni” dirette sulle misure mirate ad affrontare l’epidemia di Sars-CoV-2. “Nonostante sembri essere solo una faida generata dai media – commenta da osservatore Oltreoceano – questo rappresenta uno scontro fondamentale su come gestire il coronavirus che” nel Paese “continua a battere record, piuttosto che ridursi con il caldo estivo come invece era stato previsto dall’amministrazione” a stelle e strisce.