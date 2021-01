Per il Feng Shui avere piante in casa è fonte di energia positiva. Ora la scienza svela l'effetto sulla nostra salute durante il lockdown

Avere le piante in casa, non solo aiuta ad arredare, ma ha un effetto positivo sulla nostra salute. Lo sostiene il Feng Shui da secoli (l’antica arte cinese applicata nell’architettura che considera aspetti della psiche e dell’astrologia): le piante sono importanti perché aiutano a far fluire il ‘Chi’ l’energia vitale. Ora lo afferma anche la scienza con uno studio spagnolo. Avere delle piante nel nostro appartamento aiuta a sopportare psicologicamente le restrizioni dettate dal Covid.

Non hai piante in casa? Le conseguenze per la tua salute durante il lockdown

Leggi anche: >> TI SI SONO SECCATE LE PIANTE? COME RECUPERARLE FACILMENTE, IL TRUCCO DEL GIARDINIERE

Il lockdown e le restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus hanno stravolto le nostre abitudini. In alcuni casi le persone sono state private della natura, non potendo fare grandi spostamenti. Dettaglio non da poco quello legato all’influenza positiva del verde sulla nostra psiche. Non solo quello esterno, ma anche quello delle piante presenti nelle nostre case. Uno studio internazionale, pubblicato su Urban Forestry and Urban Greening e coordinato dall’Università di Siviglia, ha analizzato quasi 5000 persone proveniente da 46 paesi diversi, per vedere proprio l’effetto che le piante in appartamento hanno avuto sulle persone durante il primo lockdown.

Il 72% delle persone sono state influenzate positivamente. Chi non aveva piante in casa, ha mostrato emozioni negative con una frequenza maggiore. Un risultato scientifico che va ad avvalorare l’effetto dell’orto-terapia e anche del Feng Shui stesso. Inoltre molti hanno raccontato di aver cominciato a prendersi più cura delle piante. Insomma hanno sviluppato il cosiddetto pollice verde.

Leggi anche:>> PIANTE CHE COMBATTONO IL CALDO, CON QUESTE RISPARMI SUL CONDIZIONATORE

Se non siete convinti, sappiate che le piante possono aiutare anche a combattere il caldo durante l’estate oltre che a purificare l’aria. Ma attenzione a trascurarle o a non tenerle con cura: in questo caso, secondo il Feng Shui, il fluire dell’energia verrà bloccato e non si avrà un effetto benefico.

Crediti foto@Shutterstock